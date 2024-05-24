Очень простой рецепт вкусных рыбных котлет

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Рыбные котлеты

Рыбные котлеты — это не только сытное, но и питательное, богатое витаминами дополнение ужина. Делимся простым рецептом котлет, которые можно приготовить в домашних условиях.

Ингредиенты

филе рыбы (лосось, треска, минтай или др. по вкусу) — 500 г;

лук — 1 шт.;

чеснок — 2–3 зубчика.;

хлеб белый — 2–3 ломтика;

соль, перец, сахар, зелень — по вкусу;

масло растительное — 1–2 ст. л.

Способ приготовления

Замочите хлеб в воде или молоке.

Промойте и очистите филе. Очистите лук и нарежьте четвертинками. Пропустите ингредиенты через мясорубку или блендер вместе с хлебом.

Вбейте в смесь яйцо, добавьте соль, перец и сахар, по желанию — мелко нарезанную зелень. Перемешайте. Слепите котлетки.

Разогрейте сковороду с маслом. Положите котлетки на сковороду, жарьте на умеренном огне с обеих сторон до золотистости (уйдет порядка четырех — шести минут).

Рыбные котлеты готовы! Они отлично сочетаются с макаронами, картофелем и рисом, горчичным соусом и свежими овощами.

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