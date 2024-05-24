Рыбные котлеты — это не только сытное, но и питательное, богатое витаминами дополнение ужина. Делимся простым рецептом котлет, которые можно приготовить в домашних условиях.
Ингредиенты
- филе рыбы (лосось, треска, минтай или др. по вкусу) — 500 г;
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 2–3 зубчика.;
- хлеб белый — 2–3 ломтика;
- соль, перец, сахар, зелень — по вкусу;
- масло растительное — 1–2 ст. л.
Способ приготовления
Замочите хлеб в воде или молоке.
Промойте и очистите филе. Очистите лук и нарежьте четвертинками. Пропустите ингредиенты через мясорубку или блендер вместе с хлебом.
Вбейте в смесь яйцо, добавьте соль, перец и сахар, по желанию — мелко нарезанную зелень. Перемешайте. Слепите котлетки.
Разогрейте сковороду с маслом. Положите котлетки на сковороду, жарьте на умеренном огне с обеих сторон до золотистости (уйдет порядка четырех — шести минут).
Рыбные котлеты готовы! Они отлично сочетаются с макаронами, картофелем и рисом, горчичным соусом и свежими овощами.
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