Классический рецепт густого мексиканского супа чили кон карне

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Мексиканский суп чили кон карне

Мексиканский суп чили кон карне — это густое пряное блюдо для любителей острой пищи. Делимся традиционным рецептом деликатеса.

Ингредиенты

фарш говяжий — 500 г;

фасоль красная консервированная — 1 банка (400 г);

кукуруза консервированная — 1 банка (340 г);

сладкий перец (желтый или красный) — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

перец чили — 1 шт.;

помидоры — 3 шт.;

томатная паста — 2 ст. л.;

кумин — 1 ч. л.;

паприка — 1 ч. л.;

соль, перец — по вкусу;

масло растительное — 1–2 ст. л.

Способ приготовления

Нашинкуйте лук и чеснок, обжарьте в масле до золотистой корочки.

Добавьте фарш, посыпьте приправами, жарьте 12–15 минут до золотистого оттенка.

Порежьте сладкий перец соломкой, чили измельчите. Морковь порежьте кубиками. Помидоры очистите от кожуры, разомните, смешайте с томатной пастой. Выложите к фаршу. Тушите, помешивая, 10 минут.

Переложите смесь в кастрюлю. Выложите фасоль и кукурузу, предварительно слив аквафабу. Залейте водой (или бульоном — куриным или говяжьим): она должна покрыть смесь на 2–3 см. Добавьте соль и перец по вкусу. Варите от пяти до семи минут.

Мексиканский суп чили кон карне готов! Он должен получиться густым и острым.

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