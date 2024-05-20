Спагетти болоньезе — изысканная паста с мясным соусом по рецепту итальянских поваров. Рассказываем, как приготовить это блюдо, чтобы поразить близких и гостей.
Ингредиенты
- спагетти — 400 г;
- фарш говядины — 300 г;
- томатная паста — 2 ст. л.;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- масло оливковое — 2 ст. л.;
- базилик сушеный — 1 ч. л.;
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу;
- вода — 1 стакан.
Процесс приготовления
Нашинкуйте морковь и лук кубиками. Выложите на сковороду с оливковым маслом, жарьте до мягкости.
Добавьте к овощам фарш и измельченный чеснок. Жарьте до готовности фарша (около 10 минут).
Положите томатную пасту, поперчите, посолите, посыпьте базиликом. Влейте воду и тушите 10 минут.
В отдельной кастрюле отварите спагетти по инструкции на упаковке (в среднем 7–12 минут).
Выложите спагетти на тарелку, сверху выложите мясной соус болоньезе. При желании посыпьте свежей зеленью.
Спагетти болоньезе — простое, но вкусное и изысканное блюдо — готово! Можно подавать к столу.
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