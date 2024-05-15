Банановый пирог — нежное и воздушное угощение, которое не оставит сладкоежек равнодушными. Делимся пошаговым рецептом лакомого блюда.
Ингредиенты
- бананы — 3 шт.;
- яйца — 3 шт.;
- мука — 250 г;
- сахар — 200 г;
- сливочное масло — 200 г;
- ванильный сахар — 1 ч. л.;
- разрыхлитель — 1 ч .л.;
- сода — 1 ч. л.;
- соль — щепотка на глаз.
Способ приготовления
Поставьте духовку разогреваться до 180 градусов.
Смажьте форму для выпечки кусочком сливочного масла, присыпьте мукой и на время оставьте в холодильнике.
Выложите сливочное масло в миску, всыпьте обычный и ванильный сахар, размягчите или взбейте ингредиенты до однородного состояния.
Добавьте к маслу и сахару яйца, с усердием перемешивая продукты.
В отдельной миске или кастрюле разомните бананы с помощью вилки. Затем добавьте их к яично-масляной массе.
Еще в одной емкости соедините просеянную муку, разрыхлитель, соду и соль. Всыпьте полученную смесь в банановое тесто и перемешайте до однородности.
Выложите тесто в охлажденную смазанную форму, разровняйте. Уберите пирог в духовку до готовности (на 45–50 минут).
Банановый пирог подается к столу чуть остывшим. При желании вы можете посыпать его сахарной пудрой.
Ранее мы поделились лучшими рецептами наваристого борща.
Читайте также:
Простые рецепты пышного ароматного омлета на сковороде и в духовке
Три рецепта сырников: классический, с изюмом и без сахара
Пять рецептов приготовления шашлыка: из курицы, свинины, рыбы и шампиньонов
Два традиционных рецепта эчпочмаков — сытных и вкусных треугольных пирожков
Шесть рецептов очень вкусных тонких блинов на молоке, кефире, воде и соке