Простой рецепт тающего во рту бананового пирога

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Шарлотка

Банановый пирог — нежное и воздушное угощение, которое не оставит сладкоежек равнодушными. Делимся пошаговым рецептом лакомого блюда.

Ингредиенты

бананы — 3 шт.;

яйца — 3 шт.;

мука — 250 г;

сахар — 200 г;

сливочное масло — 200 г;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

разрыхлитель — 1 ч .л.;

сода — 1 ч. л.;

соль — щепотка на глаз.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Рецепт шарлотки

Способ приготовления

Поставьте духовку разогреваться до 180 градусов.

Смажьте форму для выпечки кусочком сливочного масла, присыпьте мукой и на время оставьте в холодильнике.

Выложите сливочное масло в миску, всыпьте обычный и ванильный сахар, размягчите или взбейте ингредиенты до однородного состояния.

Добавьте к маслу и сахару яйца, с усердием перемешивая продукты.

В отдельной миске или кастрюле разомните бананы с помощью вилки. Затем добавьте их к яично-масляной массе.

Еще в одной емкости соедините просеянную муку, разрыхлитель, соду и соль. Всыпьте полученную смесь в банановое тесто и перемешайте до однородности.

Выложите тесто в охлажденную смазанную форму, разровняйте. Уберите пирог в духовку до готовности (на 45–50 минут).

Банановый пирог подается к столу чуть остывшим. При желании вы можете посыпать его сахарной пудрой.

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