Фунчоза с курицей и овощами в соевом соусе — аппетитный деликатес, который может приготовить даже неискушенный кулинар. Делимся подробным легким рецептом блюда.
Ингредиенты
- Фунчоза — 300 г;
- филе куриное — 250–400 г;
- морковь — 1 шт.;
- перец болгарский — 1 шт.;
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 2–3 зубчика;
- соус соевый — 100 мл (можно менять пропорции по желанию);
- кунжут — 1 ст. л.;
- масло растительное — 2 ст. л. для жарки;
- зелень — по вкусу;
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу.
Способ приготовления
Курицу нарежьте полосами. Овощи нашинкуйте соломкой. Чеснок измельчите.
Влейте масло в сковороду и разогрейте, всыпьте лук и чеснок, жарьте до мягкости.
Добавьте морковку и перец, курицу. Залейте соевым соусом, всыпьте кунжут, жарьте 5–7 минут.
Погрузите фунчозу в глубокую емкость, залейте кипятком на 5–7 минут, потом переложите в дуршлаг, чтобы вода стекла.
Выложите фунчозу в сковороду к другим ингредиентам, перемешайте. Жарьте еще 2–3 минуты.
Фунчоза с курицей и овощами в соевом соусе готова!
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