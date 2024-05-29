Фунчоза с курицей и овощами в соевом соусе — аппетитный деликатес, который может приготовить даже неискушенный кулинар. Делимся подробным легким рецептом блюда.

Ингредиенты

  • Фунчоза — 300 г;
  • филе куриное — 250–400 г;
  • морковь — 1 шт.;
  • перец болгарский — 1 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • чеснок — 2–3 зубчика;
  • соус соевый — 100 мл (можно менять пропорции по желанию);
  • кунжут — 1 ст. л.;
  • масло растительное — 2 ст. л. для жарки;
  • зелень — по вкусу;
  • соль — по вкусу;
  • перец — по вкусу.

Способ приготовления

Курицу нарежьте полосами. Овощи нашинкуйте соломкой. Чеснок измельчите.

Влейте масло в сковороду и разогрейте, всыпьте лук и чеснок, жарьте до мягкости.

Добавьте морковку и перец, курицу. Залейте соевым соусом, всыпьте кунжут, жарьте 5–7 минут.

Погрузите фунчозу в глубокую емкость, залейте кипятком на 5–7 минут, потом переложите в дуршлаг, чтобы вода стекла.

Выложите фунчозу в сковороду к другим ингредиентам, перемешайте. Жарьте еще 2–3 минуты.

Фунчоза с курицей и овощами в соевом соусе готова!

Ранее мы рассказали, как сделать спаржу по-корейски за 10 минут.

Читайте также:

Классический рецепт густого мексиканского супа чили кон карне

Как приготовить грузинский суп харчо: оригинальный рецепт

Классический рецепт лазаньи: готовим итальянский деликатес с фаршем и сыром

Простой рецепт салата Цезарь с курицей: быстро и очень легко

Готовим домашнее мороженое из сливок и сгущенки по очень простому рецепту