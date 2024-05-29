Фунчоза с курицей и овощами в соевом соусе: легко и быстро

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Фунчоза с курицей и овощами

Фунчоза с курицей и овощами в соевом соусе — аппетитный деликатес, который может приготовить даже неискушенный кулинар. Делимся подробным легким рецептом блюда.

Ингредиенты

Фунчоза — 300 г;

филе куриное — 250–400 г;

морковь — 1 шт.;

перец болгарский — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

чеснок — 2–3 зубчика;

соус соевый — 100 мл (можно менять пропорции по желанию);

кунжут — 1 ст. л.;

масло растительное — 2 ст. л. для жарки;

зелень — по вкусу;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу.

Способ приготовления

Курицу нарежьте полосами. Овощи нашинкуйте соломкой. Чеснок измельчите.

Влейте масло в сковороду и разогрейте, всыпьте лук и чеснок, жарьте до мягкости.

Добавьте морковку и перец, курицу. Залейте соевым соусом, всыпьте кунжут, жарьте 5–7 минут.

Погрузите фунчозу в глубокую емкость, залейте кипятком на 5–7 минут, потом переложите в дуршлаг, чтобы вода стекла.

Выложите фунчозу в сковороду к другим ингредиентам, перемешайте. Жарьте еще 2–3 минуты.

Фунчоза с курицей и овощами в соевом соусе готова!

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