Классический рецепт винегрета — питательного и сочного овощного салата

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Классический винегрет

Винегрет заслуженно входит в перечень самых известных салатов русской кухни. Благодаря сочетанию овощей он получается не только сытным, но и питательным. Делимся традиционным рецептом свекольной закуски.

Ингредиенты

свекла — 2 шт.;

картофель — 2 шт.;

морковь — 1 шт.;

огурцы маринованные — 2 шт.;

лук — 1 шт.;

капуста квашеная — 200 г;

горошек зеленый — 100 г;

масло растительное — 2–4 ст. л.;

соль — на вкус;

перец — на вкус.

Способ приготовления

Свеклу, картошку и морковь варите до готовности (20–40 минут). Дайте остыть, снимите кожуру и нарубите ингредиенты кубиками. Смешайте.

Нарежьте огурцы кубиками. Квашеную капусту порубите соломкой. Мелко нашинкуйте лук. Добавьте к овощной смеси.

Засыпьте смесь горошком. Посолите, поперчите, заправьте маслом и хорошо перемешайте.

Уберите винегрет в холодильник. Дайте настояться в течение двух — трех часов.

Питательный винегрет очень прост в приготовлении. При желании его можно сдобрить чайной ложкой лимонного сока для придания кислинки. Либо замените растительное масло майонезом, и салат станет сытнее.

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