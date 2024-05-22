Винегрет заслуженно входит в перечень самых известных салатов русской кухни. Благодаря сочетанию овощей он получается не только сытным, но и питательным. Делимся традиционным рецептом свекольной закуски.
Ингредиенты
- свекла — 2 шт.;
- картофель — 2 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- огурцы маринованные — 2 шт.;
- лук — 1 шт.;
- капуста квашеная — 200 г;
- горошек зеленый — 100 г;
- масло растительное — 2–4 ст. л.;
- соль — на вкус;
- перец — на вкус.
Способ приготовления
Свеклу, картошку и морковь варите до готовности (20–40 минут). Дайте остыть, снимите кожуру и нарубите ингредиенты кубиками. Смешайте.
Нарежьте огурцы кубиками. Квашеную капусту порубите соломкой. Мелко нашинкуйте лук. Добавьте к овощной смеси.
Засыпьте смесь горошком. Посолите, поперчите, заправьте маслом и хорошо перемешайте.
Уберите винегрет в холодильник. Дайте настояться в течение двух — трех часов.
Питательный винегрет очень прост в приготовлении. При желании его можно сдобрить чайной ложкой лимонного сока для придания кислинки. Либо замените растительное масло майонезом, и салат станет сытнее.
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