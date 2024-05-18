Паста — итальянское блюдо, покорившее весь мир. Делимся легким рецептом сытной ароматной пасты с говядиной. Вам понадобятся минимум времени и усилий.
Ингредиенты
- спагетти — 300 г;
- говядина — 500 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- томатная паста — 2 ст. л.;
- вода — 1 стакан;
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу;
- свежий лук, петрушка, укроп для украшения.
Способ приготовления
Паста с говядиной готовится очень легко. Первым делом нашинкуйте луковицу и морковь, измельчите чеснок.
Смажьте сковороду маслом, поставьте разогреваться.
Теперь подготовьте мясо. Нарежьте его кубиками. Выложите на сковороду и жарьте до золотистого оттенка.
Добавьте к мясу нашинкованные лук, морковку и чеснок. Жарьте еще 2–3 минуты. Следом добавьте томатную пасту, посолите, поперчите. Залейте смесь водой и тушите 5–7 минут на среднем огне.
В кастрюле отварите спагетти согласно инструкции на упаковке. Потребуется около 7–12 минут.
Смешайте вареные спагетти с мясом и зажаркой.
Простая, но сытная и ароматная паста с говядиной готова! Подавая к столу, посыпьте свежей измельченной зеленью.
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