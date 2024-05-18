Паста с говядиной в томатном соусе: простой рецепт спагетти по-итальянски

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Паста с говядиной

Паста — итальянское блюдо, покорившее весь мир. Делимся легким рецептом сытной ароматной пасты с говядиной. Вам понадобятся минимум времени и усилий.

Ингредиенты

спагетти — 300 г;

говядина — 500 г;

лук репчатый — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

томатная паста — 2 ст. л.;

вода — 1 стакан;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу;

свежий лук, петрушка, укроп для украшения.

Способ приготовления

Паста с говядиной готовится очень легко. Первым делом нашинкуйте луковицу и морковь, измельчите чеснок.

Смажьте сковороду маслом, поставьте разогреваться.

Теперь подготовьте мясо. Нарежьте его кубиками. Выложите на сковороду и жарьте до золотистого оттенка.

Добавьте к мясу нашинкованные лук, морковку и чеснок. Жарьте еще 2–3 минуты. Следом добавьте томатную пасту, посолите, поперчите. Залейте смесь водой и тушите 5–7 минут на среднем огне.

В кастрюле отварите спагетти согласно инструкции на упаковке. Потребуется около 7–12 минут.

Смешайте вареные спагетти с мясом и зажаркой.

Простая, но сытная и ароматная паста с говядиной готова! Подавая к столу, посыпьте свежей измельченной зеленью.

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