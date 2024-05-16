Как быстро и легко пожарить куриную печень: справится даже начинающий

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Куриная печень с луком

Куриная печень богата витаминами и снижает уровень холестерина в крови. Для ее приготовления требуется минимум времени и усилий. Делимся простым рецептом печенки, обжаренной на сковороде.

Ингредиенты

Куриная печень — 500 г.

Лук — 1 шт.

Растительное масло — 2–3 ст. л.

Соль — по вкусу.

Перец — по вкусу.

Способ приготовления

Промойте печенку, очистите от пленки и жил. Нарежьте на небольшие кусочки.

Смажьте сковороду маслом, оставьте прогреваться.

Нашинкуйте лук полукольцами. Выложите на горячую сковороду и обжаривайте до золотистого оттенка.

Добавьте к луку печень. Поставив на средний огонь, активно перемешивайте для равномерной прожарки.

Посолите и поперчите печенку. Можно добавить специи по вкусу, например кориандр или куркуму.

Жарьте печень около восьми минут. Чтобы проверить готовность, разломите кусочек печени. Он должен приобрести ровный серый оттенок внутри.

Готово! Жареную печенку можно посыпать свежей измельченной зеленью. Подавайте в качестве закуски или как дополнение к гарниру.

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