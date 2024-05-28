Готовим домашнее мороженое из сливок и сгущенки по очень простому рецепту

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Домашнее мороженое

Нежное освежающее мороженое — идеальный десерт в жаркую погоду. Рассказываем, как приготовить сливочное лакомство самостоятельно, используя всего два ингредиента.

Ингредиенты

сливки 33% — 400 г;

сгущенное молоко — 190–200 г.

Способ приготовления

Вылейте холодные сливки в глубокую емкость. Взбейте миксером до плотной пышной консистенции.

Добавьте сгущенное молоко. Перемешайте миксером на низких оборотах до однородности. Долго мешать не нужно, иначе сливки превратятся в масло.

Переложите массу в контейнер, закройте крышкой и уберите в морозилку. Через 30–40 минут перемешайте и снова уберите в морозилку. Спустя еще 30–40 минут повторите — и так еще три-четыре раза. Оставьте перемешанное, загустевшее мороженое замораживаться на 6–8 часов.

Домашнее мороженое готово! Чтобы лакомство стало мягче, вытащите его из морозилки за пять минут до подачи. Украсьте ягодами на свой вкус.

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