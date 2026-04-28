Карамельный десерт «таю от счастья»: без духовки и заморочек — мешаю ложкой и готово

Когда хочется сладкого, но нет времени возиться с выпечкой, этот десерт спасает. Он готовится без духовки, из простых продуктов, а получается нежным и насыщенным по вкусу. Легкий карамельный крем отлично держит форму и при этом буквально тает во рту.

Ингредиенты:

молоко — 1 л;

сахар — 140 г;

кукурузный крахмал — 120 г;

ванилин — 2 г.

Приготовление

В кастрюле с толстым дном растопите сахар на слабом огне до светло-янтарного цвета, постоянно помешивая. Важно не передержать, чтобы карамель не стала горькой. Снимите с плиты и аккуратно влейте молоко, размешайте до однородности.

Постепенно добавьте крахмал, тщательно разбивая комочки. Верните смесь на огонь и варите, помешивая, до загустения. Масса должна стать гладкой и кремовой.

Перелейте десерт в форму, разровняйте и остудите. Затем уберите в холодильник на 1,5–2 часа. Перед подачей можно украсить ягодами или сиропом. Получается простой, но очень эффектный десерт.

