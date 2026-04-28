300 г фарша и два лаваша — через 20 минут на столе кармашки: сочные, сытные, с мясом и зеленью, лучше, чем в чебуречной

Беру тонкий лаваш, мясной фарш, лук и зелень — обжариваю фарш с луком, нарезаю лаваш на квадраты, выкладываю начинку, складываю конвертиками и обжариваю на сковороде. Через 20 минут на столе румяные хрустящие кармашки, которые получаются сочными, сытными и намного вкуснее, чем в чебуречной.

Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого ужина или перекуса. Получается обалденная вкуснятина: хрустящий лаваш с золотистой корочкой, а внутри — сочная мясная начинка с луком и свежей зеленью, которая делает каждый кусочек ароматным и тающим во рту.

Для приготовления вам понадобится: 2 тонких лаваша, 300 г мясного фарша, луковица, пучок зелени (укроп, петрушка), соль и перец по вкусу, растительное масло для жарки. Лук мелко нарежьте, обжарьте на сковороде до золотистого цвета, добавьте фарш, жарьте до готовности, посолите, поперчите. В конце добавьте рубленую зелень, перемешайте. Лаваш нарежьте на квадраты 10×10 см. На каждый квадрат выложите начинку, сложите конвертиком. Разогрейте сковороду с маслом, обжаривайте кармашки с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте горячими — эти кармашки исчезают быстрее, чем вы их жарите.

