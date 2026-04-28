LIFE.ru запустили проект о потопе в Дагестане

LIFE.ru запустили проект «Чужой воды не бывает» о потопах в Дагестане, сообщает издание. В центре сюжета — история одного из волонтеров, который оставил привычную жизнь в Москве и поехал помогать местным жителям.

Сообщается, что в проекте показана история трагедии региона через одного человека, который оказался внутри чужой беды. Волонтеры, прибывшие в регион, помогали местным жителям откачать воду, расчистить двор или вынести испорченные вещи. Для пострадавших такая помощь стала знаком, говорящим о том, что их не бросили и не оставили один на один с последствиями стихии.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков рассказал, что оползни могут создать дополнительную угрозу для районов Чечни и Дагестана, которые уже пострадали от весенних паводков. Он обратился к Минприроды с просьбой совместно с другими ведомствами подключиться к решению этого вопроса и не оставлять регионы один на один с возникшей проблемой.