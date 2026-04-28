В МЧС сообщили новые детали о погибших под снегом на руднике в Бурятии МЧС: в Бурятии найдены еще двое погибших при сходе лавины на руднике

Сотрудники экстренных служб обнаружили еще двоих погибших на месте схода снежной массы на руднике «Ирокинда» в Бурятии, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России. При этом под снегом еще могут находиться люди.

Обнаружены тела еще двух погибших, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что снежная масса сошла на руднике Ирокинда в Бурятии. В МЧС России добавили, что под слоем снега оказались шесть человек.

До этого сообщалось, что незарегистрированная группа из семи человек совершала восхождение к пику Конституции, когда на перевале 26-го партийного съезда горного узла Мунку-Сардык на них сошла снежная масса. Спасатели нашли трех человек живыми, а также обнаружили тела еще троих альпинистов. Специалисты занимаются поисками еще одного участника тургруппы.

При этом следователи допросили в качестве свидетеля одного из туристов, выживших при сходе лавины. Мужчина рассказал, что смог самостоятельно выбраться из-под снега и помочь двоим товарищам. При этом спасатель международного класса Егора Дульнева выразил мнение, что погибшие в Бурятии туристы могли быть одеты недостаточно тепло.