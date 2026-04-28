28 апреля 2026 в 16:47

В МЧС сообщили новые детали о погибших под снегом на руднике в Бурятии

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Сотрудники экстренных служб обнаружили еще двоих погибших на месте схода снежной массы на руднике «Ирокинда» в Бурятии, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России. При этом под снегом еще могут находиться люди.

Обнаружены тела еще двух погибших, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что снежная масса сошла на руднике Ирокинда в Бурятии. В МЧС России добавили, что под слоем снега оказались шесть человек.

До этого сообщалось, что незарегистрированная группа из семи человек совершала восхождение к пику Конституции, когда на перевале 26-го партийного съезда горного узла Мунку-Сардык на них сошла снежная масса. Спасатели нашли трех человек живыми, а также обнаружили тела еще троих альпинистов. Специалисты занимаются поисками еще одного участника тургруппы.

При этом следователи допросили в качестве свидетеля одного из туристов, выживших при сходе лавины. Мужчина рассказал, что смог самостоятельно выбраться из-под снега и помочь двоим товарищам. При этом спасатель международного класса Егора Дульнева выразил мнение, что погибшие в Бурятии туристы могли быть одеты недостаточно тепло.

Возросло число погибших при сходе лавины на руднике в Бурятии
Путин назвал одно из главных испытаний для системы здравоохранения России
Путин защитил Голикову от московской непогоды
Историка Бутягина спасли от Украины: за что хотели судить, как помог Трамп?
Музыкальный критик ответил, кто из детей звезд обладает талантом
Политолог раскрыл, как Киев может сорвать поставки зерна из РФ в Израиль
Роботы вместо солдат, «дырявая» ПВО Киева: новости СВО на вечер 28 апреля
Украинская НПО признана нежелательной в РФ за антироссийскую деятельность
Парад Победы в Москве на 9 Мая: состоится или нет, пустят ли Фицо
Суд огласил приговор главе букмекерской фирмы «Мелбет»
Умер Народный артист Ляпидевский
Четыре беспилотника попытались атаковать город-спутник ЗАЭС
Путин оценил работу сотрудников скорой помощи в условиях СВО
Нефтяной магнат из Югры накачивал экстремистов оружием на миллионы рублей
«Работает безотлагательно и бесплатно»: Путин о скорой помощи в России
«Реликты фашизма»: сенатор о запрете русских имен и фамилий в Латвии
Российский актер рассказал о возможности попасть в голливудское кино
В Молдавии раскрыли возможную причину минирования Украиной границы с ПМР
В МЧС сообщили новые детали о погибших под снегом на руднике в Бурятии
«Пнули клубок змей»: Казанский о футбольных судьях, РПЛ, хоккее в РФ и КВН
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см

