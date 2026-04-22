Цезарь с креветками «как в ресторане» — сделала дома и теперь не заказываю доставку вообще

Этот вариант «Цезаря» получается не хуже ресторанного, а по вкусу даже ярче. Секрет — в насыщенной заправке и правильно приготовленных креветках, которые остаются сочными и нежными.
Ингредиенты:
- тигровые креветки — 400 г;
- салат романо — 1 кочан;
- пармезан — 130 г;
- чиабатта — 400 г;
- оливковое масло — 100 мл;
- чеснок — 2 зубчика;
- репчатый лук — 2 шт.;
- тимьян — 2 г;
- заправка — 120 г.
Для заправки:
- майонез — 320 г;
- соевый соус — 10 г;
- анчоусы — 15 г;
- чеснок — 4 зубчика;
- пармезан — 20 г;
- молоко или вода — по необходимости.
Приготовление
Креветки очистите, отварите 2 минуты в кипящей воде и сразу остудите — так они не станут резиновыми. Для соуса смешайте все ингредиенты и пробейте блендером до кремовой текстуры.
Листья салата порвите руками. Хлеб нарежьте или наломайте, обжарьте с чесноком, тимьяном и оливковым маслом до золотистой корочки. В миске соедините салат, креветки и соус, аккуратно перемешайте.
Подавайте, добавив сверху хрустящие гренки и тертый пармезан. Получается сочно, ароматно и очень эффектно.
