22 апреля 2026 в 13:45

Цезарь с креветками «как в ресторане» — сделала дома и теперь не заказываю доставку вообще

Этот вариант «Цезаря» получается не хуже ресторанного, а по вкусу даже ярче. Секрет — в насыщенной заправке и правильно приготовленных креветках, которые остаются сочными и нежными.

Ингредиенты:

  • тигровые креветки — 400 г;
  • салат романо — 1 кочан;
  • пармезан — 130 г;
  • чиабатта — 400 г;
  • оливковое масло — 100 мл;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • репчатый лук — 2 шт.;
  • тимьян — 2 г;
  • заправка — 120 г.

Для заправки:

  • майонез — 320 г;
  • соевый соус — 10 г;
  • анчоусы — 15 г;
  • чеснок — 4 зубчика;
  • пармезан — 20 г;
  • молоко или вода — по необходимости.

Приготовление

Креветки очистите, отварите 2 минуты в кипящей воде и сразу остудите — так они не станут резиновыми. Для соуса смешайте все ингредиенты и пробейте блендером до кремовой текстуры.

Листья салата порвите руками. Хлеб нарежьте или наломайте, обжарьте с чесноком, тимьяном и оливковым маслом до золотистой корочки. В миске соедините салат, креветки и соус, аккуратно перемешайте.

Подавайте, добавив сверху хрустящие гренки и тертый пармезан. Получается сочно, ароматно и очень эффектно.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии

