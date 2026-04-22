Цезарь с креветками «как в ресторане» — сделала дома и теперь не заказываю доставку вообще

Этот вариант «Цезаря» получается не хуже ресторанного, а по вкусу даже ярче. Секрет — в насыщенной заправке и правильно приготовленных креветках, которые остаются сочными и нежными.

Ингредиенты:

тигровые креветки — 400 г;

салат романо — 1 кочан;

пармезан — 130 г;

чиабатта — 400 г;

оливковое масло — 100 мл;

чеснок — 2 зубчика;

репчатый лук — 2 шт.;

тимьян — 2 г;

заправка — 120 г.

Для заправки:

майонез — 320 г;

соевый соус — 10 г;

анчоусы — 15 г;

чеснок — 4 зубчика;

пармезан — 20 г;

молоко или вода — по необходимости.

Приготовление

Креветки очистите, отварите 2 минуты в кипящей воде и сразу остудите — так они не станут резиновыми. Для соуса смешайте все ингредиенты и пробейте блендером до кремовой текстуры.

Листья салата порвите руками. Хлеб нарежьте или наломайте, обжарьте с чесноком, тимьяном и оливковым маслом до золотистой корочки. В миске соедините салат, креветки и соус, аккуратно перемешайте.

Подавайте, добавив сверху хрустящие гренки и тертый пармезан. Получается сочно, ароматно и очень эффектно.

Когда хочется чего-то домашнего к чаю, но без долгих хлопот, выручает этот простой пирог с крошкой. Никаких кремов, сложных техник и лишней посуды.