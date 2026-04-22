Замешиваю тесто на кефире — и через 15 минут пончики «Пятиминутка»: пышные, румяные, без дрожжей и возни

Беру кефир, яйцо и муку — замешиваю тесто за 5 минут, жарю пончики, и через четверть часа на столе гора пышных, румяных пончиков с хрустящей корочкой и нежной серединкой. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для завтрака или чаепития.

Получается обалденная вкуснятина: золотистые пончики с аппетитной хрустящей корочкой, а внутри — мягкий, пористый мякиш с легкой кислинкой кефира и ванильным ароматом, который буквально тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: 300 мл кефира, 1 яйцо, 3 столовые ложки сахара, 0,5 чайной ложки соли, 0,5 чайной ложки соды, 300 г муки, растительное масло для жарки, сахарная пудра для посыпки. Кефир смешайте с содой, оставьте на 5 минут. Добавьте яйцо, сахар, соль, перемешайте.

Постепенно всыпьте муку, замесите мягкое, слегка липнущее к рукам тесто. Раскатайте в пласт толщиной 1 см, вырежьте кружочки (можно стаканом), в центре каждого сделайте маленькое отверстие. Разогрейте масло в глубокой сковороде, обжарьте пончики с двух сторон до золотистого цвета. Выложите на бумажное полотенце, посыпьте сахарной пудрой. Подавайте теплыми — эти пончики исчезают быстрее, чем вы их жарите.

