Торт на сковороде, ну вы серьезно — ленивый десерт, от которого пахнет праздником

Когда хочется сладкого «здесь и сейчас», а включать духовку лень, выручает этот торт на сковороде. Он готовится быстро, а аромат корицы и орехов наполняет дом уютом, будто вы пекли полдня. Идеальный вариант для спонтанного чаепития.
Ингредиенты:
- мука — 200 г;
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 100 г;
- йогурт — 120 г;
- растительное масло — 70 мл;
- разрыхлитель — 10 г;
- ванилин — 2 г;
- сливочное масло — 8 г;
- миндаль молотый — 200 г;
- корица — 2 ч. л.;
- сахар — 1 ст. л.
Приготовление
Смешайте яйца, сахар, йогурт, масло и ванилин, затем добавьте муку с разрыхлителем — тесто получится как густая сгущенка. Сковороду смажьте сливочным маслом и застелите бумагой. Вылейте большую часть теста, сверху распределите смесь орехов, корицы и сахара, затем накройте остатками теста. Готовьте под крышкой на слабом огне около 10–12 минут, переверните и подрумяньте вторую сторону. Готовый торт можно смазать сгущенкой, вареньем или шоколадом. Получается нежно, ароматно и без лишних хлопот.
