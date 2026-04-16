Торт на сковороде, ну вы серьезно — ленивый десерт, от которого пахнет праздником

Торт на сковороде, ну вы серьезно — ленивый десерт, от которого пахнет праздником

Когда хочется сладкого «здесь и сейчас», а включать духовку лень, выручает этот торт на сковороде. Он готовится быстро, а аромат корицы и орехов наполняет дом уютом, будто вы пекли полдня. Идеальный вариант для спонтанного чаепития.

Ингредиенты:

мука — 200 г;

яйца — 2 шт.;

сахар — 100 г;

йогурт — 120 г;

растительное масло — 70 мл;

разрыхлитель — 10 г;

ванилин — 2 г;

сливочное масло — 8 г;

миндаль молотый — 200 г;

корица — 2 ч. л.;

сахар — 1 ст. л.

Приготовление

Смешайте яйца, сахар, йогурт, масло и ванилин, затем добавьте муку с разрыхлителем — тесто получится как густая сгущенка. Сковороду смажьте сливочным маслом и застелите бумагой. Вылейте большую часть теста, сверху распределите смесь орехов, корицы и сахара, затем накройте остатками теста. Готовьте под крышкой на слабом огне около 10–12 минут, переверните и подрумяньте вторую сторону. Готовый торт можно смазать сгущенкой, вареньем или шоколадом. Получается нежно, ароматно и без лишних хлопот.

