Торт на сковороде, ну вы серьезно — ленивый десерт, от которого пахнет праздником

Когда хочется сладкого «здесь и сейчас», а включать духовку лень, выручает этот торт на сковороде. Он готовится быстро, а аромат корицы и орехов наполняет дом уютом, будто вы пекли полдня. Идеальный вариант для спонтанного чаепития.

Ингредиенты:

  • мука — 200 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 100 г;
  • йогурт — 120 г;
  • растительное масло — 70 мл;
  • разрыхлитель — 10 г;
  • ванилин — 2 г;
  • сливочное масло — 8 г;
  • миндаль молотый — 200 г;
  • корица — 2 ч. л.;
  • сахар — 1 ст. л.

Приготовление

Смешайте яйца, сахар, йогурт, масло и ванилин, затем добавьте муку с разрыхлителем — тесто получится как густая сгущенка. Сковороду смажьте сливочным маслом и застелите бумагой. Вылейте большую часть теста, сверху распределите смесь орехов, корицы и сахара, затем накройте остатками теста. Готовьте под крышкой на слабом огне около 10–12 минут, переверните и подрумяньте вторую сторону. Готовый торт можно смазать сгущенкой, вареньем или шоколадом. Получается нежно, ароматно и без лишних хлопот.

Проверено редакцией
В России обновили правила оформления больничных
К лету худею с этим тортом — «Красотка» без сахара и муки: готовим в микроволновке за 4 минуты
Натираю сыр, добавляю яйцо и паприку — и за 10 минут на столе горка румяных лепешек. Нежнее оладий и сытнее пирожков
«Радио Судного дня» второй раз за день вышло в эфир с посланием
Этот торт пеку каждые выходные — шоколадный бисквит на кефире с воздушным кремом. Без миксера и возни
Марина Макарова
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
