Таможня КНР раскрыла масштаб падения поставок российского мороженого Экспорт российского мороженого в Китай упал в 27 раз до $48 тыс.

В первом квартале 2026 года экспорт российского мороженого в Китай снизился в 27 раз, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные таможни КНР. За три месяца Поднебесная закупила российского лакомства всего на $48 тыс. (3,6 млн рублей).

Годом ранее показатель достигал $1,3 млн (97 млн рублей). Таким образом, поставки упали более чем на $1,25 млн (93 млн рублей). Главными поставщиками мороженого в Китай в первом квартале стали Франция ($16,3 млн), Южная Корея ($2,5 млн) и Новая Зеландия ($2,4 млн).

Ранее испанское издание El Pais сообщило, что Россия поставила в Испанию крупнейшую за всю историю партию газа в первый месяц войны на Ближнем Востоке. Импорт российского топлива удвоился по сравнению с февралем и достиг исторического рекорда, превысив показатели даже разгара ценового кризиса 2023 года. За один месяц в страну поставили почти 10 тыс. ГВт·ч газа.

До этого стало известно, что Россия в январе — феврале снизила трубопроводные поставки газа в Турцию на 27%. За два месяца прокачка по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку» достигла 3,8 млрд куб. м, тогда как в феврале объем составил 1,09 млрд куб. м.