16 апреля 2026 в 14:47

Россия поставила в одну из стран ЕС крупнейшую за всю историю партию газа

El Pais: Россия поставила в Испанию рекордный объем газа

Россия поставила в Испанию крупнейшую за всю историю партию газа в первый месяц войны на Ближнем Востоке, сообщает испанское издание El Pais. По информации источника, импорт российского топлива удвоился по сравнению с февралем и достиг исторического рекорда.

Согласно опубликованным данным, за один месяц в страну было поставлено почти 10 тыс. ГВт·ч российского газа, что превышает показатели даже разгара ценового кризиса 2023 года. Отмечается, что закупки энергоносителей у России подпадают под санкционные ограничения, но утвержденный Евросоюзом график допускает импорт газа из Москвы до 2027 года.

При этом ряд СМИ пишут, что что из-за текущих проблем с поставками газа из региона Персидского залива установленные сроки отказа от российского топлива в перспективе могут быть пересмотрены.

Ранее сообщалось, что Индия впервые за последний год возобновила закупки сжиженного природного газа у России. Поставки осуществляются с завода «Портовая» на Балтийском море. По информации источника, поставка идет, несмотря на то, что завод находится под американскими санкциями.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

