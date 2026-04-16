Россия поставила в одну из стран ЕС крупнейшую за всю историю партию газа El Pais: Россия поставила в Испанию рекордный объем газа

Россия поставила в Испанию крупнейшую за всю историю партию газа в первый месяц войны на Ближнем Востоке, сообщает испанское издание El Pais. По информации источника, импорт российского топлива удвоился по сравнению с февралем и достиг исторического рекорда.

Согласно опубликованным данным, за один месяц в страну было поставлено почти 10 тыс. ГВт·ч российского газа, что превышает показатели даже разгара ценового кризиса 2023 года. Отмечается, что закупки энергоносителей у России подпадают под санкционные ограничения, но утвержденный Евросоюзом график допускает импорт газа из Москвы до 2027 года.

При этом ряд СМИ пишут, что что из-за текущих проблем с поставками газа из региона Персидского залива установленные сроки отказа от российского топлива в перспективе могут быть пересмотрены.

Ранее сообщалось, что Индия впервые за последний год возобновила закупки сжиженного природного газа у России. Поставки осуществляются с завода «Портовая» на Балтийском море. По информации источника, поставка идет, несмотря на то, что завод находится под американскими санкциями.