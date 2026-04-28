28 апреля 2026 в 13:30

Хлебные палочки «похрустим по-быстрому»: сыр, травы и 7 минут — гости в шоке от вкуса

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Когда хочется чего-то вкусного к чаю или на стол для гостей, выручают простые рецепты. Эти хрустящие палочки готовятся буквально за считаные минуты, а по вкусу ничуть не уступают покупным закускам. Плюс — вы сами контролируете состав и специи.

Ингредиенты:

  • хлеб для тостов — 1 упаковка;
  • твердый сыр — 50 г;
  • оливковое масло — 2 ст. л.;
  • смесь итальянских трав — 1 ст. л.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • соль — по вкусу;
  • черный перец — по вкусу.

Приготовление

Хлеб нарежьте на тонкие полоски. Если он слишком мягкий, слегка подсушите его — так палочки получатся более хрустящими. Сыр натрите на мелкой терке.

Смешайте масло с травами, солью, перцем и измельченным чесноком. Полученной смесью смажьте хлебные заготовки и посыпьте сыром. Выложите на противень с пергаментом.

Запекайте при 180 °C примерно 5–7 минут до золотистой корочки. Подавайте теплыми — аромат стоит такой, что исчезают со стола мгновенно.

Ранее сообщалось, что эта капуста — настоящая палочка-выручалочка, когда хочется вкусной закуски без долгих заготовок.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см

