Терапевт предупредил о смертельной опасности шашлыков

Злоупотребление шашлыками повышает риск развития рака кишечника и желудка, предупредила в беседе с РИАМО терапевт и гастроэнтеролог Артем Мацола. Врач отметил, что, когда жир с мяса попадает на угли и сгорает, выделяются акриламид и полициклические углеводороды, а они обладают канцерогенным эффектом.

Если злоупотреблять большим количеством шашлыка систематически, это может спровоцировать онкологический процесс. Есть исследования, которые доказывают, что употребление большого количества красного мяса повышает риск рака кишечника, а желудка — во вторую очередь. К тому же мясо переваривается, от 8 до 12 часов, особенно жирные сорта: свинина и баранина. Это вызывает тяжесть, образование густой желчи, застойные явления. В перспективе — камни в желчном пузыре, полипы. А застой желчи тянет за собой хронические заболевания кожи, угнетение центральной нервной системы, слабость и сонливость, — уточнил Мацола.

Помимо этого, злоупотребление шашлыками увеличивают риск инфарктов и инсультов. Жирные сорта мяса повышают уровень холестерина, который может откладываться в сосудах, образуя атеросклеротические бляшки. Вдобавок ко всему, если блюдо получилось полусырым, а ингредиенты были куплены в непроверенном месте, человек может подхватить кишечную инфекцию или «заработать» отравление.

Ранее гастроэнтеролог Инга Колесник заявила, что шашлык из индейки и курицы легче всего усваивается в организме, поэтому он не навредит желудочно-кишечному тракту. По ее словам, свинина и купаты, напротив, в больших количествах могут вызвать проблемы с пищеварением.