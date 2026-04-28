28 апреля 2026 в 12:25

Терапевт предупредил о смертельной опасности шашлыков

Врач Мацола: злоупотребление шашлыками повышает риск рака кишечника и желудка

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Злоупотребление шашлыками повышает риск развития рака кишечника и желудка, предупредила в беседе с РИАМО терапевт и гастроэнтеролог Артем Мацола. Врач отметил, что, когда жир с мяса попадает на угли и сгорает, выделяются акриламид и полициклические углеводороды, а они обладают канцерогенным эффектом.

Если злоупотреблять большим количеством шашлыка систематически, это может спровоцировать онкологический процесс. Есть исследования, которые доказывают, что употребление большого количества красного мяса повышает риск рака кишечника, а желудка — во вторую очередь. К тому же мясо переваривается, от 8 до 12 часов, особенно жирные сорта: свинина и баранина. Это вызывает тяжесть, образование густой желчи, застойные явления. В перспективе — камни в желчном пузыре, полипы. А застой желчи тянет за собой хронические заболевания кожи, угнетение центральной нервной системы, слабость и сонливость, — уточнил Мацола.

Помимо этого, злоупотребление шашлыками увеличивают риск инфарктов и инсультов. Жирные сорта мяса повышают уровень холестерина, который может откладываться в сосудах, образуя атеросклеротические бляшки. Вдобавок ко всему, если блюдо получилось полусырым, а ингредиенты были куплены в непроверенном месте, человек может подхватить кишечную инфекцию или «заработать» отравление.

Ранее гастроэнтеролог Инга Колесник заявила, что шашлык из индейки и курицы легче всего усваивается в организме, поэтому он не навредит желудочно-кишечному тракту. По ее словам, свинина и купаты, напротив, в больших количествах могут вызвать проблемы с пищеварением.

Читайте также
Диетолог оценила последствия перевернутой пирамиды питания
Здоровье/красота
Диетолог оценила последствия перевернутой пирамиды питания
Невролог поделилась неожиданным способом уснуть при бессоннице
Здоровье/красота
Невролог поделилась неожиданным способом уснуть при бессоннице
Дерматовенеролог назвала частую ошибку при уходе за кожей весной
Здоровье/красота
Дерматовенеролог назвала частую ошибку при уходе за кожей весной
Булочки как из пекарни, только лучше: добавила злаки — и домашние смели все за минуту
Общество
Булочки как из пекарни, только лучше: добавила злаки — и домашние смели все за минуту
Трюфели без сахара, но с вау-эффектом: сладкое без вины и лишних калорий — ем и не краснею
Общество
Трюфели без сахара, но с вау-эффектом: сладкое без вины и лишних калорий — ем и не краснею
Здоровье
врачи
блюда
заболевания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
От стабильности к управлению рисками: новая философия поставок топлива
На Украине вводят новых военных кураторов при администрациях
В Калининграде после шторма упало несколько деревьев
Песков раскрыл главную цель защиты миноритариев в России
Кремль высказался о зерновом споре Украины и Израиля
В Госдуме напомнили о важной мере поддержки для предпенсионеров
«Принимаются меры»: Песков о тушении пожаре в Туапсе после налета ВСУ
Песков заявил о напряженной работе властей по предотвращению ударов ВСУ
В Кремле отреагировали на атаки боевиков в Мали
«Беспомощная актриса»: критик высказалась о Бузовой в «Покровских воротах»
Песков раскрыл важный пункт по информации о местах поражения от атак ВСУ
Диетолог оценила последствия перевернутой пирамиды питания
В России «легла» популярная китайская нейросеть
В Кремле сделали заявление по поводу покушения на Трампа
Невролог поделилась неожиданным способом уснуть при бессоннице
В Кремле ответили на вопрос о телефонном разговоре Путина и Трампа
«Без энтузиазма»: стала известна реакция зрителей на спектакль с Бузовой
В Москве пройдет XV Русская Музыкальная Премия
МЧС показало кадры пожара на стройке в Москве
МВД предупредило о новой схеме кражи данных банковских карт
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см

