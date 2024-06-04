Подлива для котлет с томатной пастой идеально дополнит и разнообразит привычные блюда. Приводим рецепт ароматного густого соуса, который готовили в советских столовых.
Ингредиенты
- Морковь — 2 шт.
- Лук — 2 шт.
- Томатная паста — 2 ст. л.
- Вода или мясной бульон — 300 мл
- Мука — 1 ст. л.
- Масло растительное — 1 ст. л. (можно использовать масло, оставшееся после жарки котлет)
- Чеснок — 2 зубчика
- Соль, перец, пряности — по вкусу
Способ приготовления
Нашинкуйте морковь, жарьте в масле 3 минуты. Всыпьте очищенный, мелко нарезанный лук и жарьте еще 2–3 минуты.
Всыпьте к смеси муку, выложите томатную пасту и, если используете, пряные специи. Перемешайте, влейте воду комнатной температуры. Готовьте на умеренном огне до кипения.
Добавьте к соусу очищенный прессованный чеснок. Посыпьте солью и перцем. Тушите 10 минут на слабом огне.
Подавайте подливу для котлет с томатной пастой горячей.
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