Как приготовить варенье из ревеня по классическому рецепту

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Варенье из ревеня

Ревень — лекарственное растение с мясистыми черешками, из которых получается изысканный кисло-сладкий десерт. Делимся классическим рецептом варенья из ревеня.

Ингредиенты

ревень — 1 кг;

сахар — 900 г.

Способ приготовления

Вымойте черешки, удалите с них листья и кожицу-пленку. Нарежьте дольками по 5–7 мм.

Выложите в кастрюлю, сверху всыпьте сахар и перемешайте. Уберите в холодильник на 6–8 часов (можно на ночь).

Поставьте на огонь, дайте закипеть и, уменьшив нагрев и в процессе снимая пенку, варите 5–7 минут.

Снова поставьте на огонь, дайте закипеть и варите 6–7 минут.

Распределите ревень по стерилизованным банкам, крепко закройте крышками. Дайте остыть.

Варенье из ревеня — простое в приготовлении лакомство, богатое витамином С.

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