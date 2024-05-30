Ревень — лекарственное растение с мясистыми черешками, из которых получается изысканный кисло-сладкий десерт. Делимся классическим рецептом варенья из ревеня.
Ингредиенты
- ревень — 1 кг;
- сахар — 900 г.
Способ приготовления
Вымойте черешки, удалите с них листья и кожицу-пленку. Нарежьте дольками по 5–7 мм.
Выложите в кастрюлю, сверху всыпьте сахар и перемешайте. Уберите в холодильник на 6–8 часов (можно на ночь).
Поставьте на огонь, дайте закипеть и, уменьшив нагрев и в процессе снимая пенку, варите 5–7 минут.
Снова поставьте на огонь, дайте закипеть и варите 6–7 минут.
Распределите ревень по стерилизованным банкам, крепко закройте крышками. Дайте остыть.
Варенье из ревеня — простое в приготовлении лакомство, богатое витамином С.
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