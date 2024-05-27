Оладьи на кефире как пух, — сытное, в меру сладкое угощение с приятной текстурой. Делимся простым пошаговым рецептом оладий.
Состав
- кефир — 250 мл;
- яйцо — 1 шт.;
- мука пшеничная — 240 г;
- соль — щепотка;
- сахар — 1 ст. л. или по вкусу;
- ванильный сахар — 10 г;
- сода — ½ ч. л.
Способ приготовления
Достаньте кефир из холодильника, дайте нагреться или чуть разогрейте в микроволновке.
Влейте кефир в глубокую емкость. Следом разбейте яйцо. Посолите, всыпьте обычный и ванильный сахар. Перемешайте.
Просейте муку, начните постепенно всыпать в кефирно-яичную смесь, мешая венчиком до образования густой массы.
Всейте через сито соду. Перемешайте тесто и оставьте на 10–15 минут. Больше не перемешивайте.
Разогрейте масло на сковороде. Сформируйте и выкладывайте оладьи ложкой (смажьте маслом, чтобы тесто не прилипало). Жарьте на умеренном огне до золотистости, переверните и снова жарьте до готовности.
Чтобы излишки масла стекли, выложите на бумажное полотенце.
Оладьи на кефире как пух — это полноценный завтрак и сытный перекус!
Ранее мы поделились рецептом нежнейшей запеканки.
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