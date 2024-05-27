Как приготовить оладьи на кефире: простой рецепт

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Оладьи

Оладьи на кефире как пух, — сытное, в меру сладкое угощение с приятной текстурой. Делимся простым пошаговым рецептом оладий.

Состав

кефир — 250 мл;

яйцо — 1 шт.;

мука пшеничная — 240 г;

соль — щепотка;

сахар — 1 ст. л. или по вкусу;

ванильный сахар — 10 г;

сода — ½ ч. л.

Способ приготовления

Достаньте кефир из холодильника, дайте нагреться или чуть разогрейте в микроволновке.

Влейте кефир в глубокую емкость. Следом разбейте яйцо. Посолите, всыпьте обычный и ванильный сахар. Перемешайте.

Просейте муку, начните постепенно всыпать в кефирно-яичную смесь, мешая венчиком до образования густой массы.

Всейте через сито соду. Перемешайте тесто и оставьте на 10–15 минут. Больше не перемешивайте.

Разогрейте масло на сковороде. Сформируйте и выкладывайте оладьи ложкой (смажьте маслом, чтобы тесто не прилипало). Жарьте на умеренном огне до золотистости, переверните и снова жарьте до готовности.

Чтобы излишки масла стекли, выложите на бумажное полотенце.

Оладьи на кефире как пух — это полноценный завтрак и сытный перекус!

Ранее мы поделились рецептом нежнейшей запеканки.

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