Жаренные пельмени на сковороде: очень простые, хрустящие и сочные

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Жареные пельмени

Жаренные на сковороде пельмени — это простое в приготовлении блюдо, которое никого не оставит равнодушным. Рассказываем, как правильно пожарить пельмени, чтобы корочка получилась хрустящей, а мясо — нежным и сочным.

Ингредиенты

Пельмени замороженные — 500 г.

Масло растительное — 2–3 ст. л.

Вода — 100 мл.

Соль — по вкусу.

Перец — по вкусу.

Способ приготовления

Вылейте масло в сковороду и разогрейте.

Не размораживая, выложите пельмени на сковороду в один слой (они не должны соприкасаться). Жарьте 5–7 минут до корочки.

Переверните пельмени лопаткой и снова жарьте до корочки.

Вскипятите воду, влейте кипяток в сковороду и накройте крышкой. Тушите, пока вода не испарится. В процессе помешивайте.

Снимите крышку. При необходимости добавьте еще немного масла и приправы. Жарьте, помешивая, еще несколько минут. Корочка станет твердой и хрустящей.

Жаренные на сковороде пельмени готовы! Подавайте со сметаной, кетчупом или соевым соусом. При желании украсьте свежей зеленью.

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