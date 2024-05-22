Жаренные на сковороде пельмени — это простое в приготовлении блюдо, которое никого не оставит равнодушным. Рассказываем, как правильно пожарить пельмени, чтобы корочка получилась хрустящей, а мясо — нежным и сочным.
Ингредиенты
- Пельмени замороженные — 500 г.
- Масло растительное — 2–3 ст. л.
- Вода — 100 мл.
- Соль — по вкусу.
- Перец — по вкусу.
Способ приготовления
Вылейте масло в сковороду и разогрейте.
Не размораживая, выложите пельмени на сковороду в один слой (они не должны соприкасаться). Жарьте 5–7 минут до корочки.
Переверните пельмени лопаткой и снова жарьте до корочки.
Вскипятите воду, влейте кипяток в сковороду и накройте крышкой. Тушите, пока вода не испарится. В процессе помешивайте.
Снимите крышку. При необходимости добавьте еще немного масла и приправы. Жарьте, помешивая, еще несколько минут. Корочка станет твердой и хрустящей.
Жаренные на сковороде пельмени готовы! Подавайте со сметаной, кетчупом или соевым соусом. При желании украсьте свежей зеленью.
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