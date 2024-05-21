Пышный омлет, как в детском саду: нежный и очень простой в приготовлении

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Омлет

Воздушный, похожий на запеканку омлет с нежной консистенцией и сладким привкусом станет идеальным блюдом на завтрак. Рассказываем, как испечь пышный омлет, как в детском саду, всего за 30 минут.

Ингредиенты

Яйца — 5 шт.

Молоко — 250 мл.

Масло сливочное — 60 г.

Соль — по желанию.

Способ приготовления

Поставьте духовку разогреваться до 200 градусов. Ингредиенты достаньте из холодильника, чтобы они чуть согрелись.

Разбейте яйца в чистую миску, взбейте вилкой до появления пенки.

Долейте к яйцам молоко. При желании посолите. Взбейте вилкой.

Смажьте форму для запекания маслом (хватит 20–30 г), влейте в нее смесь. Отправьте в духовой шкаф на 20 минут.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Пышный омлет, как в детском саду

Достаньте угощение из духовки, смажьте его поверхность остатком масла.

Пышный омлет, как в детском саду, можно подавать к столу! Это очень простое блюдо, которое понравится детям и взрослым.

Ранее мы поделились рецептом запеканки, как в детском садике.

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