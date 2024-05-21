Воздушный, похожий на запеканку омлет с нежной консистенцией и сладким привкусом станет идеальным блюдом на завтрак. Рассказываем, как испечь пышный омлет, как в детском саду, всего за 30 минут.
Ингредиенты
- Яйца — 5 шт.
- Молоко — 250 мл.
- Масло сливочное — 60 г.
- Соль — по желанию.
Способ приготовления
Поставьте духовку разогреваться до 200 градусов. Ингредиенты достаньте из холодильника, чтобы они чуть согрелись.
Разбейте яйца в чистую миску, взбейте вилкой до появления пенки.
Долейте к яйцам молоко. При желании посолите. Взбейте вилкой.
Смажьте форму для запекания маслом (хватит 20–30 г), влейте в нее смесь. Отправьте в духовой шкаф на 20 минут.
Достаньте угощение из духовки, смажьте его поверхность остатком масла.
Пышный омлет, как в детском саду, можно подавать к столу! Это очень простое блюдо, которое понравится детям и взрослым.
Ранее мы поделились рецептом запеканки, как в детском садике.
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