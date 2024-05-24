Как приготовить форшмак из сельди: очень простой еврейский рецепт

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Форшмак

Форшмак — простая в приготовлении еврейская закуска из сельди и яблок. Рассказываем, как сделать ее самостоятельно.

Ингредиенты

Филе сельди — 150 г (можно больше по вкусу).

Лук — 1 шт.

Яблоко — 1 шт.

Яйцо — 1 шт.

Хлеб белый — 1–2 ломтика.

Масло сливочное — 50 г.

Соль — по вкусу.

Перец — по вкусу.

Молоко (можно заменить водой) — 60 мл.

Уксус 9% — 1 ч. л.

Лук зеленый для декора — несколько стеблей.

Способ приготовления

Если используете цельную рыбу, приготовьте филе. Для этого очистите сельдь, удалите внутренности и кости. Филе нарежьте ломтиками.

Хлеб замочите в воде или молоке. Яблоки и лук очистите от кожуры, порежьте кусками среднего размера. Яйцо отварите, очистите и порежьте надвое.

Проверните все ингредиенты через мясорубку или измельчите в блендере. Измельчив, добавьте уксус, теплое сливочное масло, соль, перец. Мешайте до пастообразного состояния.

Переложите в салатницу, украсьте нарезанным зеленым луком. Дайте настояться.

Форшмак готов! Закуска отлично сочетается с гренками и гарниром.

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