01 мая 2026 в 07:13

Под завалами на Колыме оказались четверо иностранцев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
На угольном разрезе «Кадыкчанский» в Сусуманском городском округе Магаданской области под завалами оказались четверо иностранцев, сообщили в правительстве региона. Всего было восемь пострадавших.

Из восьми человек, которые, по предварительным данным, могут находиться под завалом, двое — жители Магаданской области, четверо — граждане другого государства, один человек из Ростовской области и еще один из Краснодарского края, — говорится в сообщении.

Сообщается, что накануне на разрезе сошла горная масса. По предварительным данным, объем обвала составил около 80 тыс. кубометров. На месте продолжается масштабная спасательная операция. Работает тяжелая техника. Идет разбор завалов и расчистка обрушившейся породы. Уже удалось разобрать более 2 тыс. кубометров грунта.

По поручению губернатора Магаданской области Сергея Носова создан оперативный штаб. По одной из версий, причиной обрушения могло стать оттаивание вечной мерзлоты.

Ранее в селе Ольгово Дмитровского округа Московской области произошел крупный пожар на территории животноводческой фермы. Площадь возгорания достигла 1 тыс. квадратных метров.

Сыновья Трампа «вложились» в Казахстан
В столице Венесуэлы подняли копию Знамени Победы
«Северяне» не позволили ВСУ прощупать оборону в Сумской области
Володин поздравил граждан России с праздником Весны и Труда
Стало известно, кто встретил археолога Бутягина в Петербурге
Зеленский подло обманул ВСУ, атака на Туапсе: новости СВО к утру 1 мая
Машину с тремя трупами нашли в ручье под Волоколамском
Назван самый мокрый месяц в истории Москвы
«Для повышения мотивации»: ВСУ пошли на отчаянный шаг под Волчанском
ВС России уничтожили 17 офицеров и сержантов ВСУ под Ахтыркой
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 1 мая: инфографика
Российский боец убедил офицера ВСУ сложить оружие
Над Россией сбили более 140 беспилотников ВСУ за ночь
Артиллерист рассказал о зверствах отступающих из ДНР бойцов ВСУ
Зоопсихолог ответила, какая садовая трава может быть опасна для кошек
Под завалами на Колыме оказались четверо иностранцев
Названы регионы России, в которые пришла аномальная жара
Поезд смял целый грузовик в российском регионе
Россиянам сообщили о четырех ключевых изменениях с 1 мая
Посольство РФ в Париже лишили оплаты топлива картами
Дальше
Самое популярное
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
Культура

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

