Под завалами на Колыме оказались четверо иностранцев

На угольном разрезе «Кадыкчанский» в Сусуманском городском округе Магаданской области под завалами оказались четверо иностранцев, сообщили в правительстве региона. Всего было восемь пострадавших.

Из восьми человек, которые, по предварительным данным, могут находиться под завалом, двое — жители Магаданской области, четверо — граждане другого государства, один человек из Ростовской области и еще один из Краснодарского края, — говорится в сообщении.

Сообщается, что накануне на разрезе сошла горная масса. По предварительным данным, объем обвала составил около 80 тыс. кубометров. На месте продолжается масштабная спасательная операция. Работает тяжелая техника. Идет разбор завалов и расчистка обрушившейся породы. Уже удалось разобрать более 2 тыс. кубометров грунта.

По поручению губернатора Магаданской области Сергея Носова создан оперативный штаб. По одной из версий, причиной обрушения могло стать оттаивание вечной мерзлоты.

