Освежающий мохито со льдом и цитрусами — идеальный напиток в жаркий день. Делимся 5 рецептами безалкогольного мохито с лаймом, ягодами и даже кофе.
Классический безалкогольный мохито
Для классического коктейля вам понадобятся:
- содовая — 200 мл;
- лайм — 1 шт.;
- сахар тростниковый — 2 ч. л.;
- листья мяты;
- лед.
Оставьте пару ломтиков лайма для украшения бокала. Остальную часть лайма выжмите в отдельную емкость. Выложите в бокал мяту, добавьте лаймовый сок и сахар. Чтобы усилить аромат мяты, можно размять ее толкушкой. Всыпьте лед, влейте содовую и перемешайте. Для украшения используйте ломтик лайма.
Клубничный мохито
Мохито из лайма — признанная классика. Но не меньшей популярностью пользуется клубничный мохито. Для одного бокала потребуются:
- содовая или газированная вода — 150 мл;
- клубника — 6–8 шт.;
- лайм — ½ шт.;
- клубничный сироп — 50 мл;
- апельсиновый сок (желательно свежевыжатый) — 50 мл;
- листья мяты;
- лед.
Нарежьте клубнику маленькими кусочками, лайм — дольками. Выложите в бокал мяту, лайм, клубнику. Добавьте клубничный сироп и разомните толкушкой. Всыпьте лед, влейте апельсиновый сок, перемешайте и добавьте содовую. Украсьте бокал половинкой ягоды.
Малиновый мохито
Для нежного сладкого мохито с малиной потребуются:
- газированная вода — 200 мл;
- лайм — ½ шт.;
- малина — 200 г;
- малиновый сироп — 50 мл;
- сахар тростниковый — 1 ч. л. (по желанию);
- листья мяты;
- лед.
Нарежьте листья мяты, лайм поделите на 8 частей. Выложите мяту и 4 части лайма в блендер вместе с малиной, добавьте немного минералки и измельчите до состояния пюре. В бокал налейте сироп, добавьте кусочек лайма и примните толкушкой или ложкой. Добавьте пюре и лед, влейте воду и перемешайте. Украсьте долькой лайма или веточкой мяты.
Кофейный мохито
Любителям необычных рецептов стоит попробовать кофейный мохито. В его состав входят:
- черный кофе — 250 мл;
- лайм — 3 дольки;
- сахар тростниковый — 1-2 ч. л. по желанию;
- молоко для подачи — по желанию;
- листья мяты;
- лед.
Выложите в бокал лайм, мяту и сахар, разомните. Всыпьте лед, влейте крепкий остывший кофе, перемешивайте до растворения сахара. Украсьте веточкой мяты. Добавьте немного молока, если хотите.
Мохито с черной смородиной
В пору урожая ягод стоит побаловать себя освежающим мохито с черной смородиной. Для его приготовления потребуются:
- содовая — 250 мл;
- лайм — ½ шт.;
- черная смородина — 50 г;
- сахар тростниковый — 2 ч. л.;
- листья мяты;
- лед.
Выложите в бокал мяту и сахар, перетрите толкушкой. Отрежьте пару долек лайма, остатки выжмите в бокал, еще раз перетрите. Доложите мяту и дольку лайма. Смородину измельчите в блендере, залив содовой. Полученную массу процедите. Всыпьте в бокал лед, влейте процеженную смородиновую массу. Для украшения подойдет веточка мяты.
Мы привели 5 рецептов безалкогольного мохито. Меняйте пропорции ингредиентов: лаймового сока, количества ягод и сахара. Экспериментируя, вы сможете создать собственный рецепт идеального мохито.
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