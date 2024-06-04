5 рецептов освежающего безалкогольного мохито на любой вкус

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рецепты безалкогольного мохито

Освежающий мохито со льдом и цитрусами — идеальный напиток в жаркий день. Делимся 5 рецептами безалкогольного мохито с лаймом, ягодами и даже кофе.

Классический безалкогольный мохито

Для классического коктейля вам понадобятся:

содовая — 200 мл;

лайм — 1 шт.;

сахар тростниковый — 2 ч. л.;

листья мяты;

лед.

Оставьте пару ломтиков лайма для украшения бокала. Остальную часть лайма выжмите в отдельную емкость. Выложите в бокал мяту, добавьте лаймовый сок и сахар. Чтобы усилить аромат мяты, можно размять ее толкушкой. Всыпьте лед, влейте содовую и перемешайте. Для украшения используйте ломтик лайма.

Клубничный мохито

Мохито из лайма — признанная классика. Но не меньшей популярностью пользуется клубничный мохито. Для одного бокала потребуются:

содовая или газированная вода — 150 мл;

клубника — 6–8 шт.;

лайм — ½ шт.;

клубничный сироп — 50 мл;

апельсиновый сок (желательно свежевыжатый) — 50 мл;

листья мяты;

лед.

Нарежьте клубнику маленькими кусочками, лайм — дольками. Выложите в бокал мяту, лайм, клубнику. Добавьте клубничный сироп и разомните толкушкой. Всыпьте лед, влейте апельсиновый сок, перемешайте и добавьте содовую. Украсьте бокал половинкой ягоды.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Клубничный мохито

Малиновый мохито

Для нежного сладкого мохито с малиной потребуются:

газированная вода — 200 мл;

лайм — ½ шт.;

малина — 200 г;

малиновый сироп — 50 мл;

сахар тростниковый — 1 ч. л. (по желанию);

листья мяты;

лед.

Нарежьте листья мяты, лайм поделите на 8 частей. Выложите мяту и 4 части лайма в блендер вместе с малиной, добавьте немного минералки и измельчите до состояния пюре. В бокал налейте сироп, добавьте кусочек лайма и примните толкушкой или ложкой. Добавьте пюре и лед, влейте воду и перемешайте. Украсьте долькой лайма или веточкой мяты.

Кофейный мохито

Любителям необычных рецептов стоит попробовать кофейный мохито. В его состав входят:

черный кофе — 250 мл;

лайм — 3 дольки;

сахар тростниковый — 1-2 ч. л. по желанию;

молоко для подачи — по желанию;

листья мяты;

лед.

Выложите в бокал лайм, мяту и сахар, разомните. Всыпьте лед, влейте крепкий остывший кофе, перемешивайте до растворения сахара. Украсьте веточкой мяты. Добавьте немного молока, если хотите.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Кофейный мохито

Мохито с черной смородиной

В пору урожая ягод стоит побаловать себя освежающим мохито с черной смородиной. Для его приготовления потребуются:

содовая — 250 мл;

лайм — ½ шт.;

черная смородина — 50 г;

сахар тростниковый — 2 ч. л.;

листья мяты;

лед.

Выложите в бокал мяту и сахар, перетрите толкушкой. Отрежьте пару долек лайма, остатки выжмите в бокал, еще раз перетрите. Доложите мяту и дольку лайма. Смородину измельчите в блендере, залив содовой. Полученную массу процедите. Всыпьте в бокал лед, влейте процеженную смородиновую массу. Для украшения подойдет веточка мяты.

Мы привели 5 рецептов безалкогольного мохито. Меняйте пропорции ингредиентов: лаймового сока, количества ягод и сахара. Экспериментируя, вы сможете создать собственный рецепт идеального мохито.

Ранее мы поделились 7 рецептами витаминного смузи из сельдерея.

Читайте также:

Полезно, вкусно и свежо: 10 лучших холодных супов на жаркую погоду

Готовим освежающий холодный борщ со свеклой по простому рецепту

Рецепт сливочного паштета из куриной печени в домашних условиях

Как приготовить оладьи на кефире: простой рецепт

Готовим домашнее мороженое из сливок и сгущенки по очень простому рецепту