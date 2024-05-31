Полезно, вкусно и свежо: 10 лучших холодных супов на жаркую погоду

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Холодные супы на жаркое лето

Холодные супы не только помогут освежиться в разгар жаркого дня, но и полезны для здоровья. Они богаты водорастворимыми витаминами и минеральными веществами. А потому с наступлением тепла стоит непременно добавить их в свой рацион. Для этого делимся рецептами 10 популярных холодных супов.

Окрошка на квасе

Освежающее угощение на основе кваса. Вам потребуются:

квас — 1,5 л;

огурцы — 2 шт.;

колбаса вареная — 300 г;

картошка — 3–5 шт.;

редиска — 8 шт.;

яйца куриные — 4 шт.;

зелень (лук, укроп) — по желанию;

специи — по желанию.

Вареные картошку, яйца и колбасу нарубите кубиками. Зелень нашинкуйте, редиску и огурцы нарежьте полукольцами. Пересыпьте продукты в глубокую емкость, сдобрите специями, при желании — добавьте горчицу. Перемешайте, залейте квасом и снова перемешайте.

Холодный борщ

Холодный борщ — это богатое витаминами овощное блюдо. Вам понадобятся:

вода — 2,5 л;

свекла — 2-3 шт.;

картошка — 4-5 шт.;

куриные яйца — 2 шт.;

огурцы свежие — 2 шт.;

зелень (лук, укроп) — 3-4 стебля;

уксус яблочный — 1 ст. л.;

соль, перец — по вкусу.

Одну свеклу порежьте на четвертинки, погрузите в кастрюлю с водой и варите около 40 минут в кипятке. Затем вытащите вареный овощ, дайте охладиться и нарежьте соломкой. Отвар процедите, смешайте с нашинкованной свеклой и уберите в холодильник.

Остатки свеклы запеките в духовке на 180 градусах, завернув в фольгу (понадобится около 40 минут). Затем нашинкуйте и всыпьте в отвар.

Картошку очистите, нарубите брусками, погрузите в воду и варите 15 минут под крышкой. Отвар не выливайте, после охлаждения уберите в холодильник.

Очищенные вареные яйца и свежие огурцы нарубите кубиками. Зелень мелко нарежьте. Соедините отвары из свеклы и картофеля, засыпьте нарезанные продукты, посолите и поперчите. Настаивайте в холодильнике час или дольше.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Классический борщ

Гаспачо — испанский суп с томатами

Гаспачо — популярное овощное блюдо родом из Испании. Вот ингредиенты, которые вам потребуются:

помидоры — 4-5 шт.;

томатный сок — 1 ст.;

лук — ½ шт.;

чеснок — 2 зубчика;

огурцы — 2 шт.;

базилик, мята — 2 стебля;

масло оливковое — 2-3 ст. л.;

соль, перец — по вкусу;

сухой белый хлеб — несколько ломтиков.

Нарежьте очищенные от кожуры помидоры. Измельчите лук, чеснок и зелень. Засыпьте продукты в блендер, добавьте масло и томатный сок, взбивайте до консистенции пюре. Всыпьте соль и перец по вкусу, поставьте в холодильник охлаждаться на 1-2 часа. Разлейте суп по тарелкам, посыпьте огурцами и хлебом, нарезанными кубиками.

Фото: K.C. Alfred/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Ингредиенты для гаспачо

Таратор — болгарская окрошка на йогурте

Таратор — болгарский суп, отдаленно напоминающий окрошку. Его заправляют кисломолочными продуктами, например, кефиром или натуральным йогуртом. В его состав входят:

кефир/йогурт без наполнителей — 500 мл;

чеснок — 3 зубчика;

укроп — пучок;

орехи грецкие — 50 г;

масло оливковое — 2 ст. л.;

соль, перец — по вкусу.

Нарубите кубиками очищенные от кожуры огурцы. Измельчите чеснок и укроп, смешайте с огурцами, посолите, поперчите, заправьте маслом и настаивайте около 5 минут. Раздробите орехи. Всыпьте ореховую крошку к зелени, залейте йогуртом или кефиром. Уберите в холодильник минимум на 1 час.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Таратор

Холодный щавелевый суп с яйцом

Щавелевый суп — блюдо, любимое многими с детства. Вам понадобятся:

щавель — 200 г, или 2 пучка;

яйца — 2 шт.;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

картошка — 2–4 шт. (в зависимости от размера);

вода — 1,5 л;

масло растительное — 2-3 ст. л.;

соль, перец — по вкусу.

Нарубите картофель кубиками и варите 15 минут. Нашинкованные лук и морковь жарьте в масле до мягкости, затем добавьте к картофелю. Отварите яйца, одно отложите, второе нарежьте на кубики и всыпьте к овощам. Щавель измельчите, также добавьте в кастрюлю. Варите все вместе в течение 5–7 минут, затем оставьте настаиваться. Поделите второе яйцо пополам: оно потребуется для украшения супа при подаче. Когда суп остынет, разлейте по тарелкам и добавьте половинки яйца.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Щавелевый суп с яйцом

Чалоп — узбекская окрошка

Чалоп — это окрошка родом из Узбекистана. Она готовится на основе катыка — кисломолочного продукта, похожего на простоквашу. Для супа вам потребуются:

вода — 500 мл;

катык (жирные простокваша или кефир) — 350 мл;

огурцы 4-5 шт.;

редиска — 6–8 шт.;

зелень (петрушка, лук, укроп, базилик) — несколько стеблей;

специи — по вкусу.

Измельчите зелень, высыпьте на дно кастрюли и разомните ступкой, чтобы она пустила сок. Огурцы и редис нашинкуйте соломкой, пересыпьте к зелени. Катык соедините с водой, перемешайте до растворения комочков. Залейте овощную смесь разбавленным катыком, добавьте соль и перец, перемешайте. Настаивайте в холодильнике в течение двух часов.

Вишисуаз — луковый суп-пюре

Вишисуаз — холодный пюреобразный суп из Франции. Для его приготовления вам понадобятся:

картофель — 200 г;

лук-порей — 200 г;

сливки 10–15% — 200 мл;

вода, куриный или овощной бульон — 250 мл;

масло сливочное — 50 мл;

соль, перец, мускатный орех — по вкусу;

гренки и свежая зелень для подачи — по вкусу.

Нашинкуйте лук кольцами, выложите на дно кастрюли и обжарьте на сливочном масле. Очищенную картошку нарубите небольшими кусочками, пересыпьте к луку, жарьте еще 2-3 минуты. Влейте бульон или воду, вскипятите и варите порядка 20 минут. Добавьте соль, перец и сливки, снова вскипятите и выключите огонь. С помощью блендера взбейте суп до пюреобразного состояния. Дайте остыть. Подавайте холодным, посыпав гренками и зеленью.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Луковый суп-пюре

Холодник на кефире

Холодник на кефире — освежающий холодный суп нежно-розового цвета, очень простой в приготовлении. Вам понадобятся:

свекла — 1 шт.;

огурец — 1 шт.;

яйцо куриное — 3 шт.;

кефир — 500 мл;

зелень, соль, перец — по вкусу;

сметана для подачи — по вкусу.

Свеклу отварите и натрите или нарежьте соломкой. Яйца отварите, нарубите кубиками. Огурец также нарубите кубиками, зелень измельчите. Выложите в кастрюлю, залейте кефиром, при необходимости разбавьте водой. Настаивайте в холодильнике в 2-3 часа.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Холодник — суп, приготовленный на кефире

Клубничный суп

Холодный клубничный суп можно назвать низкокалорийным десертом. Существует несколько рецептов блюда: как безалкогольный, так и с использованием вина. Для приготовления деликатеса вам понадобятся:

клубника — 1–1,5 кг;

сахар — 100 г;

сок лимона — 2-3 ст. л.;

белое сухое вино — 0,5 стакана по желанию;

фрукты, творог, мороженое — для украшения.

Клубнику промойте, снимите плодоножки. Высыпьте в блендер, добавьте сахар, взбейте, влейте сок лимона и вино и взбейте еще раз. Поставьте в холодильник. Подавайте в пиалах, украсив нарезанными фруктами, мороженым или творогом.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ингредиенты клубничного супа

Милосупа — греческий фруктовый суп

Милосупа — греческий суп, сочетающий фрукты, йогурт и порошок карри. Для его приготовления вам понадобятся:

овощной бульон — 800 мл;

зеленые яблоки — 6–8 шт. в зависимости от размера;

лук — 2 шт.;

лимон — 1 шт.;

оливковое масло — 1 ст. л.;

порошок карри — ½ ч. л.;

йогурт натуральный без наполнителей — 200 г;

мята — пучок;

соль и перец — по вкусу.

Лук и яблоки нарубите кубиками. Выложите в кастрюлю масло и лук, жарьте 10 минут. Всыпьте яблоки, соль и порошок карри и жарьте еще 10 минут (яблоки должны размягчиться).

Добавьте теплый бульон, варите на слабом огне около 40 минут. Очистите лимон от кожуры и выжмите, добавьте сок и цедру в суп (оставьте немного цедры для заправки). Взбивайте суп блендером до состояния пюре и поставьте в холодильник на два часа.

Нарежьте листья мяты, соедините с остатками цедры и йогуртом и смешайте в блендере, всыпьте соль и перец по желанию. Разлейте суп по тарелкам, дополнив 1 ст. л. йогуртовой смеси.

Это были рецепты 10 лучших холодных супов на лето. Необычные блюда на любой вкус позволят утолить голод и освежиться в жаркий день.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Рецепты холодного супа

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