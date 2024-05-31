Что такое шелковица: выбираем и готовим сладкий плод

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Шелковица

Шелковица — нежный сладкий плод с необычной текстурой. Рассказываем, где она растет и чем полезна, а также даем советы по выбору и приготовлению шелковицы.

Особенности шелковицы

Шелковицу чаще всего называют ягодой, хотя на самом деле это соплодия, развивающиеся из околоцветников. Впрочем, для удобства ее зачастую именуют именно ягодой (равно как и малину, на самом деле являющуюся многокостянкой).

Шелковица — плод одноименного дерева, также известного как тутовник. Ее окраска зависит непосредственно от сорта и варьируется от нежно-белого до темно-фиолетового и даже черного. В России особой популярностью пользуются черные и белые сорта шелковицы. Период созревания плода зависит от региона. В среднем шелковицу собирают в июле–августе.

Шелковица — сладкая ягода с нежной текстурой. Ее вкус несколько меняется в зависимости от сорта. Самой сладкой считается шелковица белая.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Шелковица белая

Шелковица богата витаминами группы В, витамином С, калием, натрием и магнием. Она низкокалорийна: в ней всего 43 ккал на 100 г. Впрочем, по содержанию клетчатки она уступает своей «близняшке» ежевике: в той свыше 5 г клетчатки, а в шелковице — всего 1.

Как выбрать шелковицу

При выборе шелковицы следует ориентироваться на следующие характеристики:

Размер. Спелая ягода достигает 2-3 см в длину.

Плотность. Спелые ягоды твердые и упругие, без мягких «бочков» и признаков гниения.

Цвет. Вне зависимости от сорта он должен быть равномерным, без «проплешин».

Рецепты с шелковицей: как есть, с чем приготовить

Следующий важный вопрос — с чем готовить шелковицу? Ягода считается скоропортящейся, так что чаще всего ее употребляют сразу же в сыром виде. Впрочем, срок годности шелковицы можно продлить, если сложить ее в герметичный контейнер и убрать в холодильник. В таком состоянии она может храниться 2-3 дня. Замораживать шелковицу стоит в один слой: так она не повредится при размораживании.

Существует достаточно интересных рецептов с шелковицей. Из ягоды делают варенье и пастилу. Ее также добавляют в:

мороженое (о том, как самостоятельно приготовить сливочное мороженое, читайте в нашей статье);

пироги и манники;

домашнее вино;

молочные коктейли;

салаты.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Пирог с шелковицей

Шелковицу иногда используют как альтернативу малине. Так что кулинары могут дать волю фантазии. А если у вас нет времени на эксперименты, просто сделайте витаминную воду на шелковице. Достаточно залить плоды питьевой водой и дать ей настояться.

Мы выяснили, как выбрать шелковицу и как ее приготовить. Из-за тонкой кожицы плоды можно назвать капризными. Впрочем, это не значит, что им не найдется применение на кухне.

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