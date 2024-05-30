Холодный борщ со свеклой — сытный овощной суп, который поможет освежиться в разгар жаркого дня. Рассказываем, как сварить его по простому рецепту.
Ингредиенты
- Вода — 2,5 л;
- свекла — 3 шт.;
- картофель — 4–5 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- огурцы — 2 шт.;
- лук зеленый — несколько стеблей;
- укроп — несколько стеблей;
- уксус яблочный — 1 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу.
Способ приготовления
Вымойте свеклу. 1 овощ разделите на четверти, выложите в кастрюлю с водой, влейте уксус, варите 30–40 минут после кипения.
Вытащите вареную свеклу. Отвар не выливайте, а процедите. Когда свекла остынет, нашинкуйте, верните в отвар, поставьте в холодильник.
2 клубня свеклы запекайте 40 минут в фольге в духовке на 180 градусах. После остывания нашинкуйте соломкой, всыпьте к вареной свекле.
Очищенный картофель нарежьте брусками. Варите в кастрюле с водой, накрыв крышкой, около 15 минут после кипения. Затем дайте отвару и овощам остыть, уберите в холодильник.
Сварите яйца вкрутую, охладите, снимите скорлупу, нарубите кубиками. Огурцы нарежьте кубиками, зелень нашинкуйте.
Соедините отвары со свеклой и картофелем. Всыпьте подготовленные ингредиенты. Посолите, поперчите по желанию. Дайте настояться в холодильнике в течение 60 минут.
Подавайте холодный борщ со свеклой вместе со сметаной или свежей зеленью.
Ранее мы поделились простым рецептом наваристого борща с мясом.
Читайте также:
Как приготовить окрошку на квасе с колбасой: классический рецепт окрошки
Простой традиционный рецепт щавелевого супа с яйцом
Как приготовить грузинский суп харчо: оригинальный рецепт
Французский луковый суп: пошаговый рецепт супа как в ресторане