Готовим освежающий холодный борщ со свеклой по простому рецепту

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Холодный борщ со свеклой

Холодный борщ со свеклой — сытный овощной суп, который поможет освежиться в разгар жаркого дня. Рассказываем, как сварить его по простому рецепту.

Ингредиенты

Вода — 2,5 л;

свекла — 3 шт.;

картофель — 4–5 шт.;

яйца — 2 шт.;

огурцы — 2 шт.;

лук зеленый — несколько стеблей;

укроп — несколько стеблей;

уксус яблочный — 1 ст. л.;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу.

Способ приготовления

Вымойте свеклу. 1 овощ разделите на четверти, выложите в кастрюлю с водой, влейте уксус, варите 30–40 минут после кипения.

Вытащите вареную свеклу. Отвар не выливайте, а процедите. Когда свекла остынет, нашинкуйте, верните в отвар, поставьте в холодильник.

2 клубня свеклы запекайте 40 минут в фольге в духовке на 180 градусах. После остывания нашинкуйте соломкой, всыпьте к вареной свекле.

Очищенный картофель нарежьте брусками. Варите в кастрюле с водой, накрыв крышкой, около 15 минут после кипения. Затем дайте отвару и овощам остыть, уберите в холодильник.

Сварите яйца вкрутую, охладите, снимите скорлупу, нарубите кубиками. Огурцы нарежьте кубиками, зелень нашинкуйте.

Соедините отвары со свеклой и картофелем. Всыпьте подготовленные ингредиенты. Посолите, поперчите по желанию. Дайте настояться в холодильнике в течение 60 минут.

Подавайте холодный борщ со свеклой вместе со сметаной или свежей зеленью.

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