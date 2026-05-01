Посольство РФ в Париже лишили оплаты топлива картами

Посольству России в Париже заблокировали банковские карты, которые использовались для оплаты топлива, сообщил РИА Новости посол РФ во Франции Алексей Мешков. Он признался, что проблемы с банковскими счетами носят практически постоянный характер.

Однако нынешний случай стал новым прецедентом. Блокировка произошла по инициативе бельгийского банка. После этого попытки провести оплату через французский банк также не увенчались успехом.

Заблокировали карточки на оплату бензина, что является нарушением и Венской конвенции, и тех же санкционных норм, которые принимает Евросоюз, — заявил Мешков.

По словам Мешкова, ранее с подобными ограничениями никто не сталкивался. Даже после 2022 года посольство могло свободно оплачивать топливо. Сейчас ситуация изменилась.

Отдельно посол обратил внимание на последствия, так как в ЕС сейчас крайне высокие цены на топливо. И блокировка карт стала для дипмиссии ощутимым ударом. По его словам, это уже затрагивает базовые условия работы дипломатических представительств.

