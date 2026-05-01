01 мая 2026 в 06:55

Посольство РФ в Париже лишили оплаты топлива картами

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Посольству России в Париже заблокировали банковские карты, которые использовались для оплаты топлива, сообщил РИА Новости посол РФ во Франции Алексей Мешков. Он признался, что проблемы с банковскими счетами носят практически постоянный характер.

Однако нынешний случай стал новым прецедентом. Блокировка произошла по инициативе бельгийского банка. После этого попытки провести оплату через французский банк также не увенчались успехом.

Заблокировали карточки на оплату бензина, что является нарушением и Венской конвенции, и тех же санкционных норм, которые принимает Евросоюз, — заявил Мешков.

По словам Мешкова, ранее с подобными ограничениями никто не сталкивался. Даже после 2022 года посольство могло свободно оплачивать топливо. Сейчас ситуация изменилась.

Отдельно посол обратил внимание на последствия, так как в ЕС сейчас крайне высокие цены на топливо. И блокировка карт стала для дипмиссии ощутимым ударом. По его словам, это уже затрагивает базовые условия работы дипломатических представительств.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что случаев, когда в посольствах России и США не принимают звонки или не дают ответов, уже не бывает. Он отметил, что времена сложных отношений прошли, даже если это и не гарантирует «содержательной реакции по некоторым важным сюжетам».

