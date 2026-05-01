«Для повышения мотивации»: ВСУ пошли на отчаянный шаг под Волчанском ТАСС: командование ВСУ перебросило под Волчанск инструкторов с опытом АТО

Командование ВСУ перебросило на Волчанское направление к селу Покаляное в Харьковской области инструкторов 157-й механизированной бригады, заявил ТАСС источник в российских силовых структурах. По его словам, у этих инструкторов есть боевой опыт.

Враг пытается удержать контроль над селом Покаляное, куда противник перебросил инструкторов 157-й механизированной бригады с опытом АТО для «повышения мотивации» личного состава, — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что порядка 17 офицеров и сержантов ВСУ были ликвидированы при ударе по командному пункту 162-й бригады в районе Ахтырки Сумской области. Потери среди личного состава показал анализ некрологов. В Минобороны РФ эту информацию пока не комментировали.

До этого пленный боец ВСУ рассказал, что офицер российской армии убедил его сдаться без боя и тем самым спас ему жизнь. Он пояснил, что когда его вместе с подчиненными взяла в окружение группа российских военных, он сначала хотел подорвать себя.