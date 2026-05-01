Сыновья Трампа «вложились» в Казахстан

FT: сыновья Трампа приобрели долю в компании по добыче вольфрама в Казахстане

Сыновья президента США Эрик Трамп и Дональд-младший приобрели долю в казахстанском предприятии по добыче вольфрама, сообщает газета Financial Times со ссылкой на информированные источники. В августе 2025 года братья купили долю в строительной группе Skyline Builders. Позднее эта строительная компания получила 20% в горнодобывающей фирме Kaz Resources.

Компании Cove Kaz Capital и Kaz Resources 30 апреля договорились об объединении со Skyline. Вновь созданная структура намерена разместить свои акции на бирже Nasdaq под тикером Kaz Resources. В пресс-релизе, сообщающем о предстоящем слиянии, имена братьев не упоминаются. Представитель Дональда Трампа — младшего заявил, что тот выступает исключительно в роли пассивного инвестора и не имеет отношения к оперативному управлению.

