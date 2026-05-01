01 мая 2026 в 08:24

Сыновья Трампа «вложились» в Казахстан

FT: сыновья Трампа приобрели долю в компании по добыче вольфрама в Казахстане

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сыновья президента США Эрик Трамп и Дональд-младший приобрели долю в казахстанском предприятии по добыче вольфрама, сообщает газета Financial Times со ссылкой на информированные источники. В августе 2025 года братья купили долю в строительной группе Skyline Builders. Позднее эта строительная компания получила 20% в горнодобывающей фирме Kaz Resources.

Компании Cove Kaz Capital и Kaz Resources 30 апреля договорились об объединении со Skyline. Вновь созданная структура намерена разместить свои акции на бирже Nasdaq под тикером Kaz Resources. В пресс-релизе, сообщающем о предстоящем слиянии, имена братьев не упоминаются. Представитель Дональда Трампа — младшего заявил, что тот выступает исключительно в роли пассивного инвестора и не имеет отношения к оперативному управлению.

Ранее глава Роснедр Олег Казанов сообщил, что в России планируется начать разработку новых месторождений таких дефицитных видов сырья, как уран, литий, хром, титан, вольфрам и марганец. Он пояснил, что для разных групп полезных ископаемых применяются различные подходы. Основные усилия Россия направляет на геологоразведку.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Архимандрита Симеона не пустили в Германию
Россиянам рассказали, что изменится в их жизни с 1 мая
Адвокат раскрыла, можно ли размещать георгиевскую ленту на товарах
Украинца мобилизовали из детского сада на видео
Названа причина смерти троих мужчин под Волоколамском
Бутягин жестко высказался об Украине после своего освобождения
Россиян предупредили об опасностях кормления собак шашлыками
Глава Свердловской области подвергся нападению в Екатеринбурге
Лидер европейской страны на одну ночь устроился грузчиком по доставке хлеба
Российская армия выполнила важную задачу под Харьковом
Водитель без прав «отправил» пять человек в больницу в российском регионе
Франция отдаст дань женщинам — партизанкам из «Родины»
«Бессмертный полк» пройдет по улицам одной страны ЕС по случаю Дня Победы
Сын дипломатов покончил с собой после появления данных об острове Эпштейна
В ростовском СИЗО-1 раскрыли канал доставки «запрещенки» заключенным
Юный морпех уничтожил дрон ВСУ Shark на первой боевой задаче
В России появилась обязательная маркировка для ноутбуков и смартфонов
Командование ВСУ бросило молодых украинцев в «мясорубку» под Сумами
Россия выдаст европейской стране одного из самых разыскиваемых преступников
Центральный матч 28-го тура РПЛ. ЦСКА — «Зенит»: кто фаворит, прогнозы
Дальше
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
Культура

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

