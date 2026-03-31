31 марта 2026 в 10:17

Уникальные виды сырья начнут добывать в России

Роснедра разработают новые месторождения редких видов сырья

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В России готовят к разработке новые месторождения дефицитных видов сырья, сообщил глава Роснедр Олег Казанов в интервью ТАСС. По его словам, речь идет в том числе об уране и литии.

Это уран, хром, титан, литий, вольфрам, марганец. Редкоземельные металлы к ним не относятся, потому парадоксально являются дефицитными в условиях достаточного количества качественных запасов в Российской Федерации, — отметил Казанов.

Глава Роснедр уточнил, что для различных групп ископаемых действуют разные стратегии. Россия сосредоточила усилия на геологоразведке — поиске и оценке месторождений, а также подготовке к их освоению.

Ранее Казанов заявил, что около 300 млн человек можно обеспечить питьевой водой из недр России, так как суточный объем ресурсов оценивается в 82 млн кубометров. При этом, по словам чиновника, данные показатели усредненные, а реальная доступность воды в разных регионах сильно различается.

Также глава Роснедр уточнил, что разведка подземных водных ресурсов на территориях Донбасса и Новороссии успешно ведется государственными предприятиями. Он пояснил, что месторождения готовятся к вводу в эксплуатацию.

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

