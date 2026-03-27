Роснедра выставят на торги золотоносные участки в Якутии

Россия планирует в 2026 году выставить на торги значительное количество небольших участков золота, преимущественно в Якутии, сообщил глава Роснедр Олег Казанов в интервью ТАСС. Основной акцент будет сделан на массовое распределение лицензий, а не на разработку крупных месторождений.

Среди переданных ранее активов названы медное месторождение «80 лет Победы» в Башкортостане и золотоносная Делянкирская площадь в Якутии. В настоящее время осуществляется реализация через аукционные процедуры других объектов, находившихся в резерве.

Сейчас идет реализация через аукционы других объектов, которые до этого сохранялись в резерве. В основном золотые объекты, в Якутии в первую очередь. Объекты небольшие, но это довольно массовый процесс, поэтому цифры переданных недропользователю лицензий будут значительны, но не за счет гигантских месторождений, — сказал Казанов.

Ранее в Роснедрах сообщили, что в 2026 году планируется поступление 23 млрд рублей в федеральный бюджет от аукционов на право пользования недрами. От торгов на твердые полезные ископаемые ожидается получить 15 млрд рублей. Еще 8 млрд рублей планируется выручить от аукционов на углеводородное сырье.