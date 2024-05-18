Низкая калорийность и высокое содержание белка делают куриную грудку идеальным продуктом для похудения. Рассказываем, как легко и быстро приготовить диетическое блюдо на сковороде.
Ингредиенты
- филе куриной грудки без кости — 2 шт.;
- масло оливковое — 3 ст. л.;
- соль, перец — по вкусу;
- специи (паприка, тимьян, итальянские травы, базилик) — по вкусу.
Способ приготовления
Нарежьте куриное филе ломтиками толщиной около 2.5 см. Посолите и поперчите. Приправьте специями: они придадут блюду неповторимый аромат и тонкие вкусовые оттенки.
Разогрейте сковороду на слабом огне, налейте оливковое масло.
Равномерно выложите куриные ломтики на сковороду, жарьте около 5–7 минут до появления золотистой корочки.
Переверните кусочки и жарьте еще 5–7 минут. Они должны приобрести нежный золотистый оттенок и не иметь розовых волокон внутри.
Вот и все! Диетическая куриная грудка готова. Не стоит бояться оливкового масла. За счет малого объема и большого количества питательных веществ оно не повредит фигуре.
Ранее мы рассказывали, как приготовить такую же нежную запеканку, как в детском саду.
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