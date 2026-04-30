Торт «Рафаэлло» на сковороде — ленивый кайф без духовки, а вкус будто из кондитерской

Когда духовка не вариант или просто не хочется возиться с формами, выручает этот десерт на сковороде. Получается мягкий, пропитанный торт с нежной текстурой и кокосовым ароматом. Готовится быстро, посуды минимум, а результат — как будто старались полдня.

Ингредиенты:

  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 100 г;
  • ванилин — щепотка;
  • молоко — 130 мл;
  • растительное масло — 70 мл;
  • мука — 160–180 г;
  • кокосовая стружка — 30 г;
  • миндальные лепестки — 30 г;
  • разрыхлитель — 15 г.

Для пропитки:

  • молоко — 150 мл;
  • сгущенное молоко — 2 ст. л..

Для глазури:

  • белый шоколад — 1 плитка;
  • растительное масло — 1 ст. л.

Приготовление

Смешайте яйца, сахар, молоко, масло и ванилин прямо в сковороде. Постепенно добавьте муку с разрыхлителем, доведите до однородности. Накройте крышкой и готовьте на слабом огне до румяной корочки, затем аккуратно переверните и допеките. Готовый корж проколите вилкой и залейте смесью молока со сгущенкой. Сверху полейте растопленным белым шоколадом с маслом и посыпьте кокосовой стружкой с миндалем. Дайте немного настояться — и можно резать к чаю.

Марина Макарова
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю
