Торт «Рафаэлло» на сковороде — ленивый кайф без духовки, а вкус будто из кондитерской

Когда духовка не вариант или просто не хочется возиться с формами, выручает этот десерт на сковороде. Получается мягкий, пропитанный торт с нежной текстурой и кокосовым ароматом. Готовится быстро, посуды минимум, а результат — как будто старались полдня.
Ингредиенты:
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 100 г;
- ванилин — щепотка;
- молоко — 130 мл;
- растительное масло — 70 мл;
- мука — 160–180 г;
- кокосовая стружка — 30 г;
- миндальные лепестки — 30 г;
- разрыхлитель — 15 г.
Для пропитки:
- молоко — 150 мл;
- сгущенное молоко — 2 ст. л..
Для глазури:
- белый шоколад — 1 плитка;
- растительное масло — 1 ст. л.
Приготовление
Смешайте яйца, сахар, молоко, масло и ванилин прямо в сковороде. Постепенно добавьте муку с разрыхлителем, доведите до однородности. Накройте крышкой и готовьте на слабом огне до румяной корочки, затем аккуратно переверните и допеките. Готовый корж проколите вилкой и залейте смесью молока со сгущенкой. Сверху полейте растопленным белым шоколадом с маслом и посыпьте кокосовой стружкой с миндалем. Дайте немного настояться — и можно резать к чаю.
Когда хочется сладкого, а дома пусто и лень бежать в магазин, выручают эти конфеты. Всего два основных ингредиента — и получается десерт, который по вкусу не уступает трюфелям.