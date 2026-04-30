Торт «Рафаэлло» на сковороде — ленивый кайф без духовки, а вкус будто из кондитерской

Когда духовка не вариант или просто не хочется возиться с формами, выручает этот десерт на сковороде. Получается мягкий, пропитанный торт с нежной текстурой и кокосовым ароматом. Готовится быстро, посуды минимум, а результат — как будто старались полдня.

Ингредиенты:

яйца — 2 шт.;

сахар — 100 г;

ванилин — щепотка;

молоко — 130 мл;

растительное масло — 70 мл;

мука — 160–180 г;

кокосовая стружка — 30 г;

миндальные лепестки — 30 г;

разрыхлитель — 15 г.

Для пропитки:

молоко — 150 мл;

сгущенное молоко — 2 ст. л..

Для глазури:

белый шоколад — 1 плитка;

растительное масло — 1 ст. л.

Приготовление

Смешайте яйца, сахар, молоко, масло и ванилин прямо в сковороде. Постепенно добавьте муку с разрыхлителем, доведите до однородности. Накройте крышкой и готовьте на слабом огне до румяной корочки, затем аккуратно переверните и допеките. Готовый корж проколите вилкой и залейте смесью молока со сгущенкой. Сверху полейте растопленным белым шоколадом с маслом и посыпьте кокосовой стружкой с миндалем. Дайте немного настояться — и можно резать к чаю.

