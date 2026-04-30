Бизнесмен Ковалев объяснил, для чего совместно с Пугачевой покупал квартиру

Бизнесмен Ковалев и Пугачева купили квартиру, чтобы помочь поэту Баркасу

Андрей Ковалев
Предприниматель и певец Андрей Ковалев вспомнил в интервью NEWS.ru, как вместе с Аллой Пугачевой приобрел квартиру в Москве. Жилплощадь требовалась автору текста хита «Арлекино» Борису Баркасу, уточнил собеседник.

Моя помощница сообщила, что Баркас оказался в тяжелых обстоятельствах. Жена его выписала из квартиры, и даже паспорт он потерял. Жил в приюте для бомжей, — поделился Ковалев.

Идея приобрести квартиру принадлежала, по его словам, Пугачевой. К сожалению, добавил собеседник, Баркас совсем недолго наслаждался новым жильем, так как вскоре умер. Квадратные метры могли вернуться обратно дарителям, но этого не случилось.

Алла мне звонит и предлагает совместно приобрести Баркасу квартиру. Мы с ней купили квартиру ему. Это было в 2007 году. К сожалению, Борис успел пожить там всего несколько недель и умер. Помощница Пугачевой предлагала отменить сделку и оформить квадратные метры на меня и Аллу. Я отказался, говорю, пусть дочке Баркаса достанется, — поделился бизнесмен.

Ранее Ковалев назвал замок Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в подмосковной деревне Грязь «новоделом дурного вкуса». Собеседник предположил, что шоумен выстроил свой замок для того, чтобы потешить собственное эго.

