Психолог объяснила, как мозг человека реагирует на смайлики в чате

Смайлики в чате не вызывают эмоциональный отклик мозга — он лишь анализирует символ, заявила KP.RU психолог Александра Чмуж. По ее словам, именно поэтому эмодзи никогда не смогут заменить настоящие чувства. Когда человек видит смайлик, его реакция формируется не напрямую, а лишь через воспоминания или ассоциации.

При живом общении у нас включаются зеркальные нейроны — это клетки головного мозга, которые активируются, когда мы наблюдаем за другими людьми. Это нейронная основа для социального взаимодействия, благодаря этим участкам мозга мы понимаем чувства, настроения, состояния других людей, способны сопереживать и испытывать схожие эмоции, — объяснила Чмуж.

Она уточнила, что во время живого общения мозг напрямую считывает эмоциональное состояние собеседника через мимику, голос или жесты. Все это создает ощущение близости и вовлеченности, наполняя человека эйфорией.

Ранее психолог-психотерапевт Алена Смокотина заявила, что общение с эмоциональным вампиром зачастую вызывает чувство усталости. По ее словам, такие люди склонны перекладывать свои трудности на других, рассчитывая на помощь.

