3 рецепта шампиньонов на мангале и гриле: просто, сочно и очень вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рецепты шампиньонов на мангале и гриле

Шампиньоны на гриле и мангале — идеальная закуска для отдыха на природе. Они разнообразят привычный шашлык из мяса и станут сытным угощением для вегетарианцев и постящихся. Делимся 3 рецептами запеченных грибов.

Классические шампиньоны на мангале

Для приготовления классических запеченных шампиньонов вам понадобятся:

шампиньоны — 500 г;

соевый соус — 2 ст. л.;

оливковое масло — 50 мл;

бальзамический уксус — 30 мл (необязательно);

чеснок — 2–4 зубчика;

зелень — по вкусу;

соль, перец — по вкусу.

Соедините соевый соус, уксус, масло и специи в миске, всыпьте измельченные чеснок и зелень, перемешайте. В отдельную емкость выложите вымытые шампиньоны, залейте их маринадом, хорошо перемешайте и оставьте мариноваться на 20 минут. Нанижите грибы на шампуры, готовьте на мангале около 15 минут, в процессе переворачивая.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Шампиньоны на мангале

Шампиньоны на мангале, маринованные в сметане

Чтобы шампиньоны на мангале получились особенно сочными, замаринуйте их со сметаной. Вам понадобятся:

шампиньоны — 1 кг;

сметана — 150–200 г;

сливочное масло — 100 г;

чеснок — 6 зубчиков;

соль, перец, зелень — по вкусу.

Хорошо смешайте растопленное масло, специи и сметану. Залейте вымытые грибы сметанной смесью, перемешайте, дайте настояться в течение 2 часов или более. Нанижите на шампуры и запекайте на мангале 5–7 минут.

Шампиньоны в майонезе на гриле

Для приготовления шампиньонов на гриле вам понадобятся:

шампиньоны — 600 г;

майонез — 3 ст. л.;

кориандр, перец, соль — по вкусу;

измельченные лавровые листья — 2 шт.

Нарежьте шампиньоны на половинки. Сложите в миску, влейте майонез, посыпьте специями, перемешайте. Маринуйте в холодильнике под крышкой 30 минут. Выложите на разогретый гриль и готовьте около 7 минут.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Запеченные шампиньоны

Если вы не любите майонез, замените его аджикой, а перец и кориандр — 2 ст. л. оливкового масла. Соедините ингредиенты, смешайте с нарезанными шампиньонами, дайте замариноваться и запекайте 7 минут. Грибы приобретут насыщенный островатый вкус.

Это были простые рецепты очень вкусных шампиньонов на мангале и гриле. Запеченные маринованные грибы порадуют ярким вкусом и нежной текстурой.

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