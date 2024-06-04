Пицца на кефире — это сытное блюдо, которое можно приготовить в домашних условиях. Рассказываем, как замесить бездрожжевое тесто на кефире и испечь пиццу самостоятельно.
Ингредиенты
Для теста:
- кефир — 1 стакан;
- мука — 2 стакана;
- яйца — 2 шт.;
- масло растительное — 2 ст. л.;
- сода — ½ ч. л.;
- соль — по вкусу.
Для начинки:
- томатная паста или кетчуп — 100 г;
- майонез — 100 г;
- помидоры — 2 шт.;
- сыр твердый — 100 г;
- колбаса или ветчина — 250 г;
- маслины — 6–8 шт.
Вы можете менять наполнение начинки по своему вкусу.
Способ приготовления
Влейте кефир в глубокую емкость, добавьте масло и яйца, смешайте. Всыпьте муку с содой и солью. Замешивайте до плотной однородной консистенции. При необходимости добавьте еще муки. Оставьте в теплом месте под салфеткой на 30 минут.
Раскатайте тесто в лепешку толщиной около 3 мм. Смажьте томатным соусом или кетчупом и майонезом. Выложите нарезанные ингредиенты: грибы, маслины, ветчину или др. Посыпьте тертым сыром.
Выпекайте в духовке на 200 градусах до золотистой корочки (около 20 минут).
Пицца на кефире готова!
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