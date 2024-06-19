Детокс-смузи — идеальный коктейль для очищения организма. Весь секрет в том, что за счет обилия нутриентов и клетчатки он стабилизирует работу ЖКТ. Приводим рецепт фруктово-овощного смузи, который поможет улучшить пищеварение.
Ингредиенты
- шпинат — 1 стакан;
- зеленое яблоко — 1 шт.;
- огурец — 1 шт.;
- сельдерей — 1 стебель;
- лимон — ½ шт.;
- имбирь — по вкусу;
- вода (обычная или кокосовая) — ½ стакана;
- лед.
Способ приготовления
Выжмите ½ лимона в отдельную миску.
Нарежьте яблоко, огурец и сельдерей. Пересыпьте их в чашу блендера, следом всыпьте ломтик имбиря, листья шпината и лед. Залейте водой и соком лимона.
Измельчите. Смесь должна получиться однородной.
При желании чуть охладите детокс-смузи для очищения организма в холодильнике.
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