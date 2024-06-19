Простой рецепт детокс-смузи для очищения организма и похудения

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Детокс-смузи для очищения организма

Детокс-смузи — идеальный коктейль для очищения организма. Весь секрет в том, что за счет обилия нутриентов и клетчатки он стабилизирует работу ЖКТ. Приводим рецепт фруктово-овощного смузи, который поможет улучшить пищеварение.

Ингредиенты

шпинат — 1 стакан;

зеленое яблоко — 1 шт.;

огурец — 1 шт.;

сельдерей — 1 стебель;

лимон — ½ шт.;

имбирь — по вкусу;

вода (обычная или кокосовая) — ½ стакана;

лед.

Способ приготовления

Выжмите ½ лимона в отдельную миску.

Нарежьте яблоко, огурец и сельдерей. Пересыпьте их в чашу блендера, следом всыпьте ломтик имбиря, листья шпината и лед. Залейте водой и соком лимона.

Измельчите. Смесь должна получиться однородной.

При желании чуть охладите детокс-смузи для очищения организма в холодильнике.

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