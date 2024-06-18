Идеальный холодный кофе в жаркий день: простой рецепт освежающего кофе

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Холодный кофе со льдом

Холодный кофе со льдом станет настоящим спасением в жаркий летний день. Делимся простым рецептом освежающего напитка, который идеально утолит жажду.

Ингредиенты

Черный кофе — 200 мл.

Молоко или сливки — по вкусу.

Сахар, мед или жидкий сироп — по вкусу.

Специи (корица, имбирь) — по вкусу.

Лед.

Способ приготовления

Сварите черный кофе — чем крепче, тем лучше. Добавлять сахар в процессе варки не нужно, но можно всыпать специи. Дайте кофе остыть, затем процедите.

В бокал для подачи всыпьте лед. Он должен занять примерно ½ бокала.

Влейте в бокал кофе. Добавьте молоко или сливки, при желании подсластите.

Перемешайте холодный кофе. Подавайте с трубочкой.

Простой освежающий напиток готов!

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