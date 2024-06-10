Что такое эстрагон, как его выбрать и с чем готовить

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Эстрагон

Эта приправа не оставит любителей пряностей равнодушными. Она входит в состав многих французских блюд, а также используется в популярном напитке тархун. Речь идет об эстрагоне. Рассказываем, что это за трава, как ее выбрать и в какие блюда добавлять.

Что такое эстрагон (тархун)

Эстрагон — это многолетнее растение рода полынь. Оно также известно как тархун, драконья трава и драконья полынь. Оно используется в кулинарии как минимум с X века. При этом раньше эстрагон также применяли как снотворное и освежитель дыхания.

Эстрагон культивируется повсеместно. Его успешно выращивают в России. Особый вид тархуна — эстрагон французский — произрастает во Франции, Испании и США. Но это далеко не весь перечень стран, в которых можно встретить пряную траву. Российский эстрагон собирают в летний период. Импортные травы попадают на прилавок в течение всего года.

Эстрагон продается в нескольких видах:

свежий;

сушеный;

сушеный измельченный.

На рынке также встречаются семена эстрагона. Так что каждый желающий может вырастить пряность самостоятельно.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Что такое эстрагон

Свойства эстрагона: калорийность, польза и вред

Вкус эстрагона зачастую сравнивают с анисом, лакрицей, мятой и сладкой ванилью. Он сочетает полынную горечь с кисло-сладким привкусом. При этом аромат травы сравнительно слабый. Он раскрывается при растирании листьев.

Калорийность эстрагона составляет 25 ккал на 100 г. В состав растения входят витамины группы В, витамины К и С. Оно также является источником калия. Благодаря полезным свойствам тархун:

успокаивает нервную систему;

улучшает сон;

улучшает аппетит;

благотворно влияет на пищеварение;

снижает боль во время менструаций;

снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Впрочем, от блюд с эстрагоном стоит воздержаться, если вы страдаете от гипотонии, эпилепсии и острых желудочных заболеваний.

Как выбрать эстрагон

Теперь поговорим о том, как выбрать эстрагон. Перед покупкой свежего тархуна обратите внимание на следующие параметры:

Цвет и состояние листьев. Они должны быть ярко-зелеными, без желтизны, пятен и следов увядания.

Состояние стеблей. Стебли свежего эстрагона — упругие и сочные.

Аромат. Эстрагон источает неповторимый запах, который можно ощутить, растерев листочек между пальцами.

Лучше всего покупать эстрагон на рынках или фермах. Именно там обыкновенно встречаются свежие травы.

Фото: Shutterstock/FOTODOM С чем приготовить эстрагон

Как хранить эстрагон

Эстрагон советуют хранить в холодильнике в пакете с перфорацией. Иногда его предварительно заворачивают во влажное полотенце. В таком состоянии свежесть травы сохраняется 3-4 дня.

Вы также можете хранить эстрагон в сухом виде. Для этого достаточно развесить связки свежего тархуна в теплом помещении. Когда травы высохнут, измельчите их и уберите в герметичную емкость. Не оставляйте на солнце.

Что приготовить с эстрагоном

Что же приготовить с эстрагоном? Пряная трава используется в самых разных блюдах. Она применяется:

при засолке овощей;

при замачивании фруктов;

в салатах;

как приправа к рыбе, мясу, курице, яйцам;

при приготовлении напитка тархун.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Рецепт тархуна с эстрагоном

Рецепты с эстрагоном

Напоследок приведем рецепт тархуна с использованием эстрагона. Для домашнего газированного напитка понадобятся:

свежий эстрагон — пучок около 70 г;

газированная минералка — 1 л;

чистая негазированная вода — 500 мл;

лимон — 1 шт.;

лайм — 1 шт.;

сахар — 100 г.

Снимите верхний слой кожуры лимона и лайма, измельчите цедру. Выжмите лаймовый и лимонный сок. Эстрагон вымойте и нарежьте (не слишком мелко). Выложите траву в чашу блендера, влейте цитрусовый сок, измельчите. Выложите массу в сотейник, добавьте сахар, залейте водой и поставьте на средний огонь. Помешивая, доведите до кипения, затем оставьте остывать. Процедите смесь через мелкое сито. Разлейте небольшое количество отвара по стаканам, разбавьте газировкой. Домашний тархун готов!

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