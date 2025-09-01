День знаний — 2025
Чесночная паста из стрелок на зиму! Приправа — яркий взрыв к любому блюду

Чесночная паста из стрелок на зиму! Приправа — яркий взрыв к любому блюду! Не спешите выбрасывать чесночные стрелки! Из них получается потрясающе ароматная паста, которая станет вашим секретным оружием на кухне. Эта пикантная заготовка идеально дополнит мясные блюда, картофель, бутерброды или станет отличной основой для соусов. Готовится за считаные минуты, а хранится в холодильнике до следующего урожая!

Ингредиенты

  • Чесночные стрелки — 1 кг
  • Сахар — 4 ст. л.
  • Соль — 2 ст. л.
  • Растительное масло — 100 мл
  • Лимонный сок (или уксус) — 1 ст. л.

Приготовление

  1. Тщательно промойте стрелки, обсушите их и измельчите в блендере или пропустите через мясорубку до получения однородной массы. В получившуюся ароматную зелёную пасту добавьте сахар, соль, растительное масло и лимонный сок — он не только придаст приятную кислинку, но и сохранит яркий цвет заготовки. Тщательно перемешайте и дайте настояться 15–20 минут.
  2. Разложите пасту по предварительно простерилизованным банкам, плотно закройте крышками и отправьте в холодильник.

Ранее мы готовили аджичный соус с хреном! Готовьте сразу много — улетает на ура.

Ольга Шмырева
