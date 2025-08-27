Аджичный соус с хреном! Готовьте сразу много — улетает на ура

Ингредиенты

Помидоры спелые — 800 г

Перец сладкий красный — 300 г

Перец чили острый — 1-2 шт

Хрен свежий — 50 г

Чеснок — 5-6 зубчиков

Соль — 1 ст. л.

Сахар — 1 ст. л.

Уксус 9% — 1 ст. л.

Приготовление

Помидоры и оба вида перца промойте и измельчите с помощью мясорубки или блендера до однородной консистенции. Хрен очистите и натрите на мелкой терке, чеснок пропустите через пресс. Добавьте хрен и чеснок к томатно-перцевой массе. Всыпьте соль, сахар и влейте уксус, тщательно перемешайте до полного растворения кристаллов. Переложите готовый соус в стерильную стеклянную банку и плотно закройте крышкой. Дайте аджике настояться в холодильнике минимум 2-3 часа для раскрытия всего букета вкусов и ароматов. Подавайте к мясу, рыбе, гарнирам или просто намазывайте на свежий хлеб. Храните в холодильнике не более 2-3 недель.

