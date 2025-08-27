День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 14:00

Аджичный соус с хреном! Готовьте сразу много — улетает на ура

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Аджичный соус с хреном! Готовьте сразу много — улетает на ура! Этот аджичный соус с хреном и чесноком навсегда изменит ваше представление о домашних приправах! Его огненная острота, ядрёная пряность и насыщенный аромат превратят любое простое блюдо в кулинарный шедевр. Готовьтесь к тому, что этот соус станет главным хитом вашего холодильника!

Ингредиенты

  • Помидоры спелые — 800 г
  • Перец сладкий красный — 300 г
  • Перец чили острый — 1-2 шт
  • Хрен свежий — 50 г
  • Чеснок — 5-6 зубчиков
  • Соль — 1 ст. л.
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Уксус 9% — 1 ст. л.

Приготовление

  1. Помидоры и оба вида перца промойте и измельчите с помощью мясорубки или блендера до однородной консистенции. Хрен очистите и натрите на мелкой терке, чеснок пропустите через пресс. Добавьте хрен и чеснок к томатно-перцевой массе. Всыпьте соль, сахар и влейте уксус, тщательно перемешайте до полного растворения кристаллов.
  2. Переложите готовый соус в стерильную стеклянную банку и плотно закройте крышкой. Дайте аджике настояться в холодильнике минимум 2-3 часа для раскрытия всего букета вкусов и ароматов. Подавайте к мясу, рыбе, гарнирам или просто намазывайте на свежий хлеб. Храните в холодильнике не более 2-3 недель.

Ранее мы готовили кабачковые оладьи на зиму! Вкуснейшая заготовка в морозилку.

перец
аджика
простой рецепт
соусы
зима
домашние заготовки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, почему лидеры ЕС едут в Молдавию
Юрист описал самый распространенный вид брачного мошенничества
Bloomberg сообщил о массовых отставках генералов в Китае
Сразу несколько операторов дронов ВСУ оказались в неожиданном месте в ДНР
В ГД призвали наказать школьницу за идею «поднять бабосики» на смерти бойца
Летчик в одиночку уничтожил пять беспилотников ВСУ
«Роют себе яму»: в Госдуме высказались о 19-м пакете санкций против России
Меган Маркл раскрыла подробности отношений с принцем Гарри
В ГД предложили выплачивать семьям по 10 тысяч рублей за совместную жизнь
Глава РФПИ обратился к Вашингтону через видео с ослами
Пенсионер устроил стрельбу из-за незаконной врезки в ЛЭП
Крупы по-новому: 7 авторских рецептов, которые точно вас удивят
Путин оценил идею смягчения ДКП за счет сбалансированного бюджета
Умер оперный певец Сергей Алексашкин
Названа истинная цель пошлин США против закупающей российскую нефть Индии
Агроном дал советы, как подготовить почву к осенне-зимнему сезону
Родные пропавшего пловца в Босфоре решили нанять частного детектива
«Воздушные убийцы»: военэксперт назвал палачей вражеских истребителей
Королевская семья Британии: последние новости, Миддлтон резко сменила имидж
В Италии обозначили главную обсуждаемую тему по Украине
Дальше
Самое популярное
Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.