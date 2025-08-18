Переговоры Путина и Трампа на Аляске
18 августа 2025 в 13:30

Кабачковые оладьи на зиму! Вкуснейшая заготовка в морозилку

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачковые оладьи на зиму! Вкуснейшая заготовка в морозилку! Эти ароматные оладьи из кабачков с сыром и чесноком — настоящая палочка-выручалочка для быстрого и вкусного ужина! Заготовьте их летом, чтобы зимой за 10 минут получить золотистые хрустящие оладушки с насыщенным вкусом. Идеально подходят для завтраков и гарниров!

Ингредиенты

  • Кабачки очищенные — 2 кг
  • Сыр твёрдый — 400 г
  • Чеснок — 4 зубчика
  • Мука пшеничная — 200 г
  • Соль — 0,5 ч. л.
  • Перец чёрный молотый — 0,5 ч. л.

Приготовление

  1. Кабачки натираем на крупной тёрке и слегка отжимаем лишний сок. Сыр трём на средней тёрке, чеснок пропускаем через пресс. В большой миске смешиваем все ингредиенты до однородной массы — тесто должно быть достаточно густым, но пластичным.
  2. Силиконовые формы для заморозки котлет слегка смазываем растительным маслом и заполняем кабачковой массой, формируя аккуратные оладьи. Отправляем в морозильную камеру на сутки для полного замерзания. Замороженные оладьи перекладываем в вакуумные пакеты или zip-лок пакеты, выпускаем воздух и снова убираем в морозилку. Так же их можно заморозить в форме шарика, а при разморозке немного приплюснуть и сформировать оладьи.

Как готовить: достаём необходимое количество оладьев (без разморозки!) и обжариваем на разогретой сковороде с растительным маслом по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Подаём со сметаной или чесночным соусом.

Ранее мы готовили кабачково-куриные оладушки за 20 минут! Хитовый рецепт этого лета.

кабачки
заморозки
домашние заготовки
простой рецепт
оладьи
Ольга Шмырева
О. Шмырева
