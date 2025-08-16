Кабачково-куриные оладушки за 20 минут! Хитовый рецепт этого лета

Кабачково-куриные оладушки за 20 минут! Хитовый рецепт этого лета

Кабачково-куриные оладушки за 20 минут! Хитовый рецепт этого лета! Мое самое любимое блюдо в сезон молодых кабачков — нежные, сочные и невероятно ароматные оладушки! Идеальный вариант полезного ужина, который готовится за считаные минуты. Сочетание куриного фарша и сочного кабачка делает их легкими, но сытными.

Ингредиенты

Кабачок — 1 шт. (около 300 г)

Куриный фарш — 400 г

Чеснок — 2 зубчика (пропустить через пресс или мелко порубить)

Яйцо — 1 шт.

Мука — 2–3 ст. л.

Соль и хмели-сунели по вкусу

Черный перец — щепотка

Растительное масло для жарки

Приготовление

Кабачок натираем на мелкой терке, слегка солим и оставляем на 5 минут, затем отжимаем лишний сок. В миске соединяем кабачковую массу с куриным фаршем, добавляем чеснок, яйцо, муку, хмели-сунели, черный перец и тщательно вымешиваем. Разогреваем сковороду с небольшим количеством масла, выкладываем массу ложкой, формируя оладушки, и обжариваем на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон. Подаем горячими со свежей зеленью или легким йогуртовым соусом.

Ранее мы готовили кабачковый блин с начинкой! Летний завтрак за 15 минут.