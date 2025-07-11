Вау-эффект, а продукты простейшие! Чесночное масло — гастрохит для всего! Это чесночное масло — не просто намазка, а гастроштука, которую захочется держать в холодильнике всегда. Нежное сливочное, с печёным чесноком и зеленью — оно идеально на гренки, мясо, картошку или просто к хлебу. Один раз приготовите — и оно останется с вами.

Ингредиенты

Сливочное масло 82,5% — 200 г

Чеснок — 15 крупных или 20–25 мелких зубчиков

Петрушка — 10–15 г

Укроп — 10–15 г

Соль — 1 ч. л. без горки

Подсолнечное масло нерафинированное — 60 мл

Приготовление

Очистите чеснок и запеките при 190 °C до мягкости и золотистого цвета (около 20 минут), периодически перемешивая. Охладите чеснок. Холодное сливочное масло нарежьте кубиками. В чашу блендера выложите запечённый чеснок, зелень, соль, подсолнечное и сливочное масло. Измельчите до однородности. Переложите массу в банку.

Подавайте с хрустящим хлебом или горячими овощами — и ловите вкус, который цепляет.

Ранее мы делились рецептом невероятного соуса «Огуречный релиш» на зиму! К мясу, бургерам и как намазка.